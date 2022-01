Le Last Drop Village Hotel and Spa à Bromley Cross, dans le Grand Manchester, a récemment installé de nouveaux panneaux lumineux à l’entrée de son parc. Cependant, les habitants se sont plaints des panneaux car ils sont «trop brillants» et «difficiles à vivre».

Les lumières, qui seraient activées à la tombée de la nuit, ont vu les habitants se plaindre.

Frank, qui habite en face de l’hôtel, a déclaré que les lumières éclairaient sa maison pendant la soirée.

Il a déclaré aux médias locaux que les lumières étaient « trop vives » et a ajouté : « Je connais beaucoup de gens par ici qui ne sont pas contents, je ne suis pas content !

« C’est juste intrusif parce que c’est trop lumineux, c’est trop et ils l’ont dirigé directement vers nos maisons. »

S’adressant à Manchester Evening News, Frank a ajouté: « Je ne savais pas que cela se passait, aucun de nous ne l’a fait, je suis parti pour Noël, je suis revenu et c’était terminé, c’est vraiment un choc.

« Je veux juste qu’ils le rendent un peu moins intrusif, je n’ai aucune objection à l’état de l’entrée, mais c’est intrusif. »

Un autre voisin a déclaré que vivre juste en face des lumières vives était difficile.

Ils ont déclaré au point de vente: « La lumière est difficile à vivre.

« Essayer de faire marche arrière la nuit est difficile parce qu’il fait si clair qu’on ne peut pas dire ce qui va arriver.

« Le mur ne nous dérange pas, les fleurs ne nous dérangent pas, nous pensons que c’est joli. Nous n’aimons tout simplement pas les lumières et nous pensons que c’est ringard.

« C’est trop brillant et ça a l’air bon marché. »

Alors que d’autres résidents n’étaient pas aussi frustrés par les lumières du Last Drop Village, ils ont dit qu’ils ressemblaient à « l’entrée d’un hôpital ».

L’un d’eux a déclaré au point de vente: « Ça ne me dérange pas, le design est bon, je pense que cela ressemble à l’entrée d’un hôpital.

« Mais peu importe ce que nous pensons, ils l’ont fait.

« Ils font ce qu’ils veulent, quand ils veulent, ça ne sert à rien de s’énerver quand on n’a rien à voir avec ça. »

Les lumières vives ont également été de superbes promeneurs et coureurs de chiens qui fréquentent la région.

Susan Worrall, qui se promenait tranquillement devant les panneaux, a déclaré: « Ils n’ont pas besoin d’être aussi brillants, n’est-ce pas?

« Ce sont surtout les familles et les cars qui viennent ici, ce n’est pas dans le centre-ville qu’il faut les voir, ce n’est pas nécessaire. »

Express.co.uk a contacté Last Drop Village Hotel and Spa pour commentaires.

Rapports supplémentaires de Ramazani Mwamba