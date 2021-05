Les résidents de Pékin peuvent prendre des taxis sans conducteur – pour seulement 3,30 £ par trajet ⋆ .

Un client monte dans un Apollo Robotaxi au parc Shougang à Bejing (.)

Le géant chinois de la technologie Baidu a déployé un service de taxi sans conducteur à Pékin, ce qui en fait la première entreprise à commercialiser des opérations de conduite autonome en Chine.

Contrairement aux précédentes démonstrations de conduite autonome de Baidu dans la capitale, c’était la première fois qu’aucun conducteur de sécurité n’était assis au volant. Au lieu de cela, un employé s’assoit sur le siège du passager avant pour faire face à toute urgence.

Jusqu’à 10 «robotaxis» Apollo opèrent dans une zone d’environ 1,2 mile carré, prenant et déposant des passagers à huit arrêts dans le parc de Shougang, à l’ouest de Pékin.

Chaque trajet coûte 30 yuans (3,30 £) et est ouvert aux passagers âgés de 18 à 60 ans.

Le parc est un ancien site d’usines sidérurgiques qui a été réaménagé en une destination touristique et un lieu pour les Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022.

Un Baidu Apollo Robotaxi réussit la configuration de son comptoir de service client au parc Shougang à Pékin, dimanche 2 mai 2021. (AP)

Bien que les flux de trafic ne soient pas lourds, un afflux de touristes a été observé dans le parc le deuxième jour de la fête internationale du travail en Chine.

Le robotaxis a été contraint à plusieurs reprises de freiner lorsqu’il rencontrait des piétons ou des touristes curieux qui s’approchaient des véhicules pour prendre des photos.

Kelly Wang et son mari, qui travaillent dans l’industrie de l’intelligence artificielle, ont déclaré avoir eu une expérience de conduite agréable.

«Je recommanderais aux gens de vivre cela. Il y a un sens aigu de la technologie, car personne n’est aux commandes », a-t-elle déclaré. Son mari envisage même d’acheter une telle voiture pour leur ménage.

Les passagers peuvent commander un robotaxi sur une application appelée Apollo Go. Lorsque le véhicule arrive, les passagers doivent faire vérifier leur identité avant de monter, et le taxi commencera à se déplacer après avoir détecté que les passagers ont bouclé leur ceinture de sécurité.

Les taxis fonctionnent dans une zone de 1,2 mile carré et un trajet coûte 3,30 £ (.)

Un visiteur, Amy Li, avait toujours des inquiétudes concernant la conduite autonome, car le comportement de conduite sur la route peut être complexe.

“ Nous avons tous eu des expériences telles que d’autres voitures sautant dans la file d’attente ou changeant soudainement de voie. Les gens ont des émotions alors que les robots n’en ont pas, du moins à l’heure actuelle », a-t-elle déclaré.

«Les robots ne pourront peut-être pas faire face à de tels changements.

Baidu, connu pour ses moteurs de recherche, teste la conduite autonome sur route depuis l’année dernière. Son service de robotaxi Apollo Go a transporté plus de 210000 passagers dans trois villes de Chine et vise à s’étendre à 30 villes au cours des trois prochaines années, a déclaré la société dans un communiqué de presse.

“ À l’avenir, Baidu Apollo lancera des robots-taxis sans conducteur dans plus de villes, permettant au public d’accéder à des services de voyage plus écologiques, à faible émission de carbone et pratiques, tout en continuant à améliorer le processus de service sans pilote et l’expérience utilisateur ”, a déclaré Baidu.



