Les résidents défient alors que le village est sur le point d’être abandonné à la montée du niveau de la mer

Ce village côtier gallois pourrait être la première victime du changement climatique au Royaume-Uni (AP)

Comme beaucoup d’autres qui sont venus à Fairbourne, Stuart Eves a décidé que le village côtier du nord du Pays de Galles serait sa maison pour la vie lorsqu’il a emménagé ici il y a 26 ans.

Il est tombé amoureux du rythme paisible et lent de la vie de petit village dans cette communauté d’environ 700 habitants nichée entre les montagnes escarpées et la mer d’Irlande.

« Je voulais un endroit où mes enfants puissent avoir la même éducation que moi, afin qu’ils puissent courir librement », a déclaré Eves, 72 ans, qui a construit un parc de caravanes dans le village qu’il dirige toujours avec son fils.

« Vous avez la mer, vous avez les montagnes. C’est juste un endroit magnifique où vivre.

Cela a soudainement changé en 2014, lorsque les autorités ont identifié Fairbourne comme la première communauté côtière du Royaume-Uni à présenter un risque élevé d’inondation en raison du changement climatique.

Prévoyant une élévation du niveau de la mer plus rapide et des tempêtes plus fréquentes et extrêmes dues au réchauffement climatique, le gouvernement a déclaré qu’il ne pouvait se permettre de continuer à défendre le village que pendant 40 ans.

Les responsables ont déclaré que d’ici 2054, il ne serait plus sûr ou durable de vivre à Fairbourne.

Le village de Fairbourne à Gwynedd au Pays de Galles ne sera pas habitable en 2054 en raison de l’élévation du niveau de la mer (Crédits : AP)

Les autorités ont donc travaillé avec les villageois sur le processus de « réalignement géré » – essentiellement, pour les éloigner et abandonner le village à la mer envahissante.

Du jour au lendemain, les prix des maisons à Fairbourne ont plongé. Les résidents ont été surnommés les premiers «réfugiés climatiques» du Royaume-Uni.

Beaucoup ont été choqués et en colère par les gros titres nationaux déclarant que tout leur village serait «déclassé». Sept ans plus tard, la plupart de leurs questions sur leur avenir restent sans réponse.

«Ils ont condamné le village, et maintenant ils doivent essayer de reloger les gens. Cela fait 450 maisons », a déclaré Eves, qui préside le conseil communautaire local.

« S’ils veulent que nous partions d’ici 2054, alors ils doivent avoir le logement pour nous héberger. »

Personne ici ne veut partir.

Alan Peter Jones, propriétaire de Fairbourne Chippy, se tient sur le pas de la porte à Fairbourne (Crédits : AP)

Alors que beaucoup sont des retraités, il y a aussi de jeunes familles qui élèvent une prochaine génération. Les habitants parlent fièrement de leur communauté très unie. Et bien que le centre du village ne se compose que d’une épicerie, d’un fish and chips et de quelques restaurants, les habitants disent que la plage de galets et un petit train à vapeur attirent des foules animées en été.

Natural Resources Wales, l’organisation parrainée par le gouvernement responsable des défenses maritimes à Fairbourne, a déclaré que le village est particulièrement vulnérable car il fait face à de multiples risques d’inondation. Construit dans les années 1850 sur un marais salé de faible altitude, Fairbourne se trouve déjà sous le niveau de la mer à marée haute. Pendant les tempêtes, le niveau de la marée est à plus de 1,5 mètre (5 pieds) au-dessus du niveau du village.

Les scientifiques disent que le niveau de la mer au Royaume-Uni a augmenté d’environ 10 centimètres (4 pouces) au cours du siècle dernier. En fonction des émissions de gaz à effet de serre et des mesures prises par les gouvernements, l’augmentation prévue est de 70 centimètres à 1 mètre d’ici 2100.

Fairbourne est également à l’embouchure d’un estuaire, avec des risques supplémentaires de crues soudaines de la rivière qui coule derrière elle. Les autorités ont dépensé des millions de livres sterling pour renforcer une digue et près de 3 kilomètres de défense contre les marées.

Les autorités ont dépensé des millions de livres sterling pour renforcer une digue et près de 3 km de défenses contre les marées (Crédits : AP)

Bien qu’il existe des risques d’inondation dans de nombreux autres villages le long de la côte galloise, les décisions sur les zones à protéger se résument en fin de compte au coût. Les responsables disent que dans le cas de Fairbourne, le coût de l’entretien des défenses contre les inondations deviendra plus élevé que « la valeur de ce que nous protégeons ».

Les effets du changement climatique que les négociateurs du sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, s’efforcent d’atténuer sont déjà une réalité ici.

Catrin Wager, membre du cabinet du conseil de Gwynedd, l’autorité locale supervisant Fairbourne, a souligné que si Fairbourne pourrait être le premier village côtier gallois à être désigné non viable en raison du changement climatique, ce ne sera certainement pas le seul. Il n’y a pas de précédent sur la façon d’élaborer des politiques pour aider les villageois à s’adapter, a-t-elle déclaré.

« Nous avons besoin de plus de réponses des gouvernements gallois et britannique, c’est mon message pour ce (sommet de l’ONU) », a déclaré Wager. « Nous avons vraiment besoin d’obtenir des conseils non seulement sur l’atténuation des effets du changement climatique, mais aussi sur la façon dont nous nous adaptons aux choses qui se produisent déjà. »

À travers le Royaume-Uni, un demi-million de propriétés sont menacées d’inondation côtière – et ce chiffre passera à 1,5 million d’ici la fin des années 2080, selon le Climate Change Committee, un organisme consultatif indépendant créé en vertu des lois sur le changement climatique.

À Fairbourne, il y a une impasse continue entre les villageois et les fonctionnaires (Crédits : AP)

Le gouvernement doit être beaucoup plus franc face à ces risques, a déclaré Richard Dawson, membre du comité et professeur d’ingénierie à l’Université de Newcastle.

En fin de compte, des « décisions difficiles » doivent être prises concernant de nombreuses agglomérations côtières avec un nombre disproportionné de résidents âgés et pauvres, a-t-il déclaré, et les autorités doivent préparer les gens à se déplacer vers l’intérieur.

« Quoi qu’il arrive à la COP, le niveau de la mer continuera d’augmenter autour du Royaume-Uni, c’est quelque chose à quoi nous devons absolument nous préparer », a déclaré Dawson. ‘Soyons réalistes. Nous ne pouvons pas nous permettre de protéger partout. Le défi pour le gouvernement est que le problème n’est pas confronté à l’urgence ou à l’ouverture dont nous avons besoin.’

À Fairbourne, une impasse persistante entre les villageois et les fonctionnaires souligne ce défi. Les résidents ont le sentiment d’avoir été injustement distingués et ne sont pas convaincus qu’il existe un calendrier clair sur la rapidité avec laquelle le niveau de la mer augmentera suffisamment pour menacer leurs maisons. Quand et comment l’évacuation aura-t-elle lieu ? Seront-ils indemnisés et si oui de combien devrait-il être ?

Il n’y a pas de réponses. La vicaire du village, Ruth Hansford, a déclaré que de nombreux résidents souffraient de «fatigue émotionnelle» à cause d’années d’incertitude et de négativité. D’autres ont simplement décidé de continuer leur vie.

Becky Offland et son mari ont récemment pris le bail de l’hôtel Glan Y Mor, allant à contre-courant et investissant dans l’avenir du village. Ils espèrent que leur entreprise attirera plus de visiteurs et de soutien financier à Fairbourne.

Becky Offland avec son fils Toby regarde par la fenêtre de l’hôtel Glan y Mor qu’elle rénove avec son mari (Crédits : AP)

«C’est comme une grande famille, cet endroit. Ce n’est pas un village, c’est une famille », a déclaré Offland, 36 ans. « Nous nous battrons tous pour le garder où il est.

En bas de la rue, le propriétaire de Fairbourne Chippy, Alan Jones 64, a également déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’aller nulle part.

« Jusqu’à ce que l’eau entre réellement ici, « jusqu’à ce que nous ne puissions pas travailler physiquement, nous continuerons », a-t-il déclaré.

Eves a dit que lui et son fils pensaient que « ce qui sera, sera ». Mais il pleurera l’inévitable désintégration du village qu’il aime.

« Vous ne pouvez pas en quelque sorte prendre ce village ici, le mettre là-bas et vous attendre à ce qu’il fonctionne à nouveau », a-t-il déclaré. « Ce que vous avez ici est une catastrophe humaine, quoique à petite échelle. »



