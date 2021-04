Les résidents des foyers de soins auront droit à deux visiteurs désignés d’ici la mi-avril ⋆ .

En moins de deux semaines, les résidents des foyers de soins peuvent être visités par des bulles familiales (Photo: PA / .)

Les résidents des foyers de soins auront droit à un deuxième visiteur régulier à l’intérieur à partir du 12 avril, a annoncé le gouvernement.

Les bébés et les jeunes enfants pourront également y assister sans être comptés, ce qui signifie que de nombreuses personnes pourront enfin voir de petites bulles d’amis ou de famille pour la première fois depuis des mois.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que la baisse de l’infection dans la communauté et le déploiement rapide des vaccins signifient que l’augmentation du nombre de visiteurs peut se poursuivre comme indiqué dans la feuille de route du gouvernement hors du verrouillage.

Il a déclaré que les visiteurs seraient autorisés à se tenir la main, mais que des équipements de protection individuelle (EPI) devaient être portés.

Un test de débit latéral rapide négatif sera également exigé des visiteurs adultes avant que l’entrée ne soit autorisée, mais certains seront autorisés à effectuer leurs tests à domicile afin que davantage de visites puissent avoir lieu.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: « La réunion de la famille et des amis a été une priorité à chaque fois que les restrictions ont été assouplies, et la prochaine étape ne sera pas différente.

« Je suis particulièrement heureux de permettre aux résidents d’avoir plus de visiteurs, y compris des petits-enfants, étant donné l’isolement et l’inquiétude ressentis par tant de personnes cette année.

Depuis le 8 mars, les résidents n’ont droit qu’à un seul visiteur (Photo: PA)

«Grâce au travail acharné du personnel des foyers de soins et au succès du déploiement du vaccin, nous sommes en mesure d’augmenter le nombre de visites de manière sûre et contrôlée.

Les visites à l’extérieur, aux modules et aux écrans des résidents des foyers de soins peuvent également se poursuivre comme auparavant.

La ministre des Soins, Helen Whately, a déclaré: «Notre objectif est de rendre les visites dans les maisons de retraite aussi normales que possible d’ici l’été.

« Nous savons à quel point ce virus peut être cruel dans les maisons de retraite, nous devons donc continuer à suivre la science et les données, mais les choses s’améliorent. »

Plus: Coronavirus



Le programme des dispensateurs de soins essentiels – par lequel les parents ou les assistants spécialement formés aux résidents ayant des besoins particulièrement complexes ont un meilleur accès à un domicile – se poursuivra également, a déclaré le ministère de la Santé.

Le programme a été mis en place comme une bouée de sauvetage pour les résidents atteints de démence avancée, certaines personnes autistes et les résidents ayant des troubles d’apprentissage qui avaient besoin d’une personne en particulier pour fournir certains aspects de leurs soins.

Gil Chimon, directeur de la maison de soins spécialisés pour la démence Vida Grange, a déclaré: « Nous avons vu des scènes incroyablement émouvantes de familles se reconnecter avec leurs proches, ce qui a été très humiliant.

« L’extension prévue du nombre de visiteurs à deux par habitant à partir du 12 avril est une étape passionnante dans notre retour à la normalité, et nous attendons vraiment avec impatience que davantage de membres de la famille et d’amis puissent retrouver leurs proches. »

Des tests rapides et des EPI, ainsi que des nombres de cas en baisse, signifient que les règles peuvent être assouplies (Image: SWNS)

Plus de 340 millions de livres sterling de financement gouvernemental ont été alloués pour étendre les tests rapides aux maisons de retraite et les EPI gratuits jusqu’en mars 2022.

Mike Padgham, président de l’organisme industriel l’Independent Care Group (ICG), s’est félicité de cette annonce.

Mais il a appelé à l’assouplissement des restrictions pour inclure les sorties hors du domicile des résidents de plus de 65 ans – ce qui est actuellement interdit sauf dans des « circonstances exceptionnelles ».

Il a ajouté: « Il est difficile de s’opposer à ce qu’un groupe de plus de 65 ans sorte en minibus, par exemple, pour profiter d’un changement de décor et d’un peu d’air frais, à condition de faire attention.

Plus: Royaume-Uni



« Nous aimerions que le gouvernement donne de plus grandes orientations à ce sujet. »

Il a déclaré que les familles devraient être patientes avec les foyers de soins pendant qu’elles déterminent comment gérer le processus de test et organiser les visites de la manière la plus sûre possible.

Vendredi matin, un groupe de campagne a annoncé qu’il lançait une contestation judiciaire de la « politique discriminatoire » du DHSC sur les voyages à l’extérieur d’un domicile pour les plus de 65 ans.

John’s Campaign, qui lutte pour que les proches aient un meilleur accès à leurs proches pendant qu’ils sont pris en charge, affirme que l’interdiction générale, quelle que soit la santé de l’individu, est illégale.

Contactez notre équipe de nouvelles en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();