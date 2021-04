Les résidents des foyers de soins retrouveront leurs proches dans le cadre d’un nouvel assouplissement des restrictions | Politique | Nouvelles

Les parents seront également autorisés à amener des bébés et des tout-petits avec eux, car de nombreux grands-parents ont la joie de rencontrer de nouveaux petits-enfants pour la première fois. Dans un assouplissement des restrictions de visite à travers l’Angleterre à partir du 12 avril, le gouvernement a annoncé que deux visiteurs adultes réguliers seront autorisés.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «La réunion de la famille et des amis a été une priorité à chaque fois que les restrictions ont été assouplies, et la prochaine étape ne sera pas différente.

«Je suis particulièrement heureux de permettre aux résidents d’avoir plus de visiteurs, y compris des petits-enfants, compte tenu de l’isolement et de l’inquiétude ressentis par tant de personnes au cours de la dernière année.

«Grâce au travail acharné du personnel des foyers de soins et au succès du déploiement du vaccin, nous sommes en mesure d’augmenter le nombre de visites de manière sûre et contrôlée.

À l’heure actuelle, les résidents des foyers de soins n’ont droit qu’à un visiteur, mais la limite doit être doublée. Les visiteurs continueront d’être invités à fournir un résultat négatif au test Covid et à porter des vêtements de protection personnelle pendant la visite.

Ils pourraient être autorisés à passer des tests chez eux avant les visites pour augmenter le nombre de rencontres avec des proches.

La décision du Premier ministre de donner le feu vert aux nouvelles règles pour les maisons de soins fait suite à une baisse généralisée du taux d’infection à coronavirus et au déploiement des vaccinations pour le personnel des maisons de soins.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que les visiteurs seraient autorisés à se tenir la main, mais que les EPI doivent être portés.

La ministre des Soins, Helen Whately, a déclaré: «L’augmentation des visites à domicile est une priorité absolue, car nous allégons les restrictions de Covid. Je sais à quel point ces visites sont importantes pour les résidents et leurs proches.

«Je suis heureux que nous ayons pu introduire des visites plus significatives dans les foyers de soins en mars.

«Voir les amis et la famille réunis a été incroyablement émouvant.

«Merci à tous nos formidables travailleurs de soins pour avoir contribué à rendre cela possible.

«Nous voulons aller plus loin, nous autorisons donc plus de visiteurs à cette étape suivante – et notre objectif est de rendre les visites aux maisons de retraite aussi normales que possible d’ici l’été.

«Nous savons à quel point ce virus peut être cruel dans les maisons de retraite, nous devons donc continuer à suivre la science et les données, mais les choses s’améliorent.»

Les organismes de bienfaisance travaillant dans le domaine des soins de la démence ont accueilli cette décision comme un coup de pouce pour les résidents.

Fiona Carragher, directrice de la recherche à la Société Alzheimer, a déclaré: «Nous sommes très heureux que deux visiteurs nommés puissent avoir des visites de contact étroites significatives avec leurs proches dans des maisons de soins à partir du 12 avril.

«Les visites sont essentielles pour les résidents des foyers de soins atteints de démence, qui ont été isolés de leurs proches.

«Sans les soins et le soutien essentiels que leur famille leur fournit si souvent, ils ont connu une augmentation dévastatrice de leurs symptômes de démence au cours de la dernière année.

«Nous avons parcouru un long chemin depuis le premier verrouillage, et nous espérons bientôt voir les avantages de la réunification des personnes atteintes de démence avec leurs proches.

«Alors que les taux d’infection continuent de baisser et que de plus en plus de personnes se font vacciner, nous espérons que les maisons de soins pourront s’ouvrir davantage en toute sécurité. Il est essentiel de tenir compte de la situation d’un individu et les foyers de soins font ce qu’ils peuvent pour s’assurer que les besoins de tous les résidents sont satisfaits. Si vous avez de la difficulté à vous rendre dans un foyer de soins, contactez la Société Alzheimer pour obtenir de l’aide. »

On s’attend à ce que tous les foyers suivent les directives tant qu’ils ne gèrent pas une épidémie de Covid sur les lieux. Gil Chimon, directeur de la maison de soins Vida Grange à Harrogate, dans le Yorkshire du Nord, a déclaré: «La réouverture des maisons de retraite à un visiteur par résident à partir du 8 mars a été une formidable remontée du moral qui a été bien accueillie par le personnel et les familles.

«Nous avons vu des scènes incroyablement émouvantes de familles renouer avec leurs proches, ce qui a été très humiliant.

«L’extension prévue du nombre de visiteurs à deux par habitant à partir du 12 avril est une étape passionnante dans notre retour à la normalité. Nous avons vraiment hâte que plus de membres de la famille et d’amis puissent retrouver leurs proches. »

Les ministres ont récemment annoncé 341 millions de livres sterling pour soutenir la poursuite des mesures de contrôle des infections et des tests rapides étendus et des EPI gratuits dans les maisons de soins.

Les dernières données de vaccination du gouvernement jusqu’au 1er avril montrent que 36,2 millions de vaccins ont maintenant été administrés.