Les résidents du Royaume-Uni commenceront à passer le test COVID fourni par le gouvernement deux fois par semaine pour arrêter les futures épidémies ⋆ .

Après trois mois de verrouillages antivirus réguliers pour toute la Grande-Bretagne, le gouvernement envisage de fournir aux résidents un test COVID-19 deux fois par semaine, ainsi que d’autres étapes de réouverture qui devraient être annoncées lundi.

Le gouvernement offrira un test gratuit à partir de vendredi qui sera accessible par courrier, dans les pharmacies et sur les lieux de travail. Le test montre les résultats en quelques minutes. Cependant, ils sont moins fiables que le test PCR standard qui a été utilisé pour le virus.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les tests réguliers et gratuits seraient le moyen «d’arrêter les épidémies dans leur élan, afin que nous puissions revenir à voir les gens que nous aimons et faire les choses que nous aimons».

On ne sait pas si l’objectif du gouvernement est de rendre les tests obligatoires pour chaque individu, car le passeport vaccinal devient une exigence probable pour une future normalité dans le pays.

Avec plus de 127 000 décès en Grande-Bretagne, le pays compte les cas de virus les plus mortels de toute l’Europe. Cependant, le taux d’infection et de mortalité diminue en raison des verrouillages et de l’augmentation du taux de vaccination.

Plus de détails sur les efforts de réouverture du pays devraient être annoncés par Johnson, y compris la réouverture possible de salons de coiffure, de bars et de magasins non essentiels.

Lien source