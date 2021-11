Les résidents juifs reçoivent des tracts antisémites le premier soir de Hanoucca

Certains résidents juifs de Beverly Hills ont reçu des tracts antisémites sur leur pelouse le premier soir de Hanoucca (Photos : @johnmirisch/CBSLA/.)

Certains résidents juifs de Beverly Hills se sont réveillés dimanche pour trouver des tracts antisémites laissés sur leurs pelouses. Lorsque le soleil se couchait cette nuit-là, ils allumaient leurs menorahs pour célébrer la première nuit de Hanoukka.

Un habitant a signalé un dépliant contenant un « discours de haine » vers 6 heures du matin lundi. Les dépliants ont été placés dans des sacs à fermeture à glissière et alourdis par du riz sur leurs pelouses, selon le département de police de Beverly Hills.

« Le dépliant, une seule feuille de papier de 8,5″ x 11″, contient un discours de haine de style propagande lié à la pandémie de Covid et au peuple juif », a déclaré le département de police.

« Nous prenons ces questions très au sérieux et nous ne permettrons pas à nos résidents d’être menacés ou intimidés par un récit encourageant la haine envers qui que ce soit. »

Rochelle Maize, qui a trouvé un dépliant devant sa maison de Beverly Hills, a déclaré à la CBSLA que le quartier était «dégoûté» par les dépliants.

« C’est comme si une chose nazie se reproduisait, où les gens essaient, vous savez, de nous faire mal paraître et sans raison, juste pour nous jeter sous ce bus Covid », a déclaré Maize.

Le maire de Beverly Hills, Bob Wunderlich, a déclaré à la CBSLA qu’un tel acte de haine ne serait pas toléré dans la communauté, où plus de la moitié des 35 000 habitants de la ville sont de confession juive.

« Ici à Beverly Hills, nous avons une importante population juive et donc, malheureusement, nous avons été la cible dans le passé de discours de haine dirigés contre les Juifs, et c’est donc quelque chose qui nous tient profondément à coeur et quelque chose que nous ne voulons pas tolérer », a-t-il déclaré.

Le rabbin Mendy Mentz, directeur exécutif de Habad de West Bel Air, a déclaré qu’il s’était réveillé avec de nombreux messages de membres concernés de la communauté.

« Ce sont des mensonges, des mensonges honteux. Il n’y a aucun fondement dans la réalité. Je veux dire, imaginez que vous ayez un dépliant chez vous qui montrait une liste de personnes afro-américaines ou chinoises ou de n’importe quelle ethnie qui disait: « C’est la raison pour laquelle il y a des problèmes dans le monde », a déclaré Mentz.

«Tout le monde l’effacera car ces gens sont fous et c’est raciste. Dans notre cas, c’est clairement de l’antisémitisme. Cela ne fait aucun doute.

Le conseiller municipal de Beverly Hills, John Mirisch, a publié dimanche sur Twitter une image du dépliant indiquant que « chaque partie de l’agenda de Covid est juive ».

« Aujourd’hui, dans l’une des seules villes à majorité juive en dehors d’Israël, cette chape a été distribuée aux portes des habitants », a-t-il écrit.

Aujourd’hui, dans l’une des seules villes à majorité juive en dehors d’Israël, cette chape a été distribuée sur les résidentsâ???? seuils. La plus ancienne forme existante de racisme au monde dresse sa vilaine tête sur Erev Hanoucca. La réponse à cette haine est simple, mais indubitable : ? ? ? Am Yisrael Chai. ???? pic.twitter.com/H2FG4hwAS9 – John Mirisch (@JohnMirisch) 28 novembre 2021

Le dépliant répertorie les noms de 15 personnalités juives travaillant avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le gouvernement fédéral, des entreprises fabriquant des vaccins et des sociétés financières soutenant la production de ces vaccins.

Parmi les professionnels répertoriés figuraient la directrice du CDC, Rochelle Walensky; Alberto Bourla, PDG de Pfizer ; Mikael Dolstein, scientifique en chef de Pfizer ; Larry Fink, PDG de la société de gestion d’investissement BlackRock ; et Mortimer Buckley, PDG du conseiller en placement The Vanguard Group.

La police a déclaré qu’elle poursuivait son enquête et s’efforçait d’identifier les coupables. Le département envoie des patrouilles supplémentaires dans la région tout au long des huit jours de Hanoucca pour garantir la sécurité des résidents pendant les vacances.

