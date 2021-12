Les résolutions de sommeil que tout le monde devrait prendre en 2022

Vous vous sentez somnolent ? (Photo : .)

Les résolutions du Nouvel An peuvent être difficiles à tenir, mais si vous cherchez à améliorer la qualité de votre sommeil, cela en vaut vraiment la peine.

Un mauvais sommeil peut avoir de nombreux impacts sur votre bien-être général, physique et mental – même la santé de votre peau et de vos yeux pourrait en souffrir.

Pour tous ceux qui cherchent à mieux dormir pour la nouvelle année, les experts de The Sleep Charity ont partagé leurs cinq meilleurs conseils pour attraper les z.

Sortez du lit

Si vous avez du mal à vous endormir, il s’avère que vous pouvez faire plus que simplement rester allongé en pensant à combien vous aimeriez pouvoir dormir.

Au lieu de cela, essayez de vous lever et de faire quelque chose que vous trouvez relaxant pendant un petit moment avant de retourner vous coucher.

Tenir un journal du sommeil

Quelque chose qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre.

Un excellent moyen de déterminer ce qui est le mieux pour vous aider à dormir est de tenir un journal avec les détails de ce que vous avez mangé, ce que vous avez fait et à quelle heure vous vous êtes rendu.

Obtenez un gradateur

Un éclairage violent peut perturber votre horloge biologique et vous tenir éveillé.

Si vous obtenez un variateur ou une lampe de chevet, vous pouvez réduire les niveaux d’éclairage dans votre chambre à l’approche de l’heure du coucher.

Commencer à rédiger des listes

Vous vous retrouvez éveillé par les soucis du lendemain ?

Écrire une liste des choses que vous devez accomplir le lendemain avant d’aller vous coucher peut vous aider à éliminer ce stress de votre tête suffisamment longtemps pour que vous puissiez vous endormir.

Ne dormez pas dans

Désolé, nous savons que c’est difficile, mais la cohérence est la clé.

Dormir peut sembler être un luxe de week-end délicieux, mais il est important d’avoir un rythme de sommeil régulier auquel vous pouvez vous en tenir par habitude.

