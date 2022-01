Les résolutions du Nouvel An de Gene Simmons : « J’aimerais avoir un homme meilleur, plus gentil, plus beau et plus riche »

EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons a été demandé lors d’un récent entretien avec le Soleil de Toronto sur ses résolutions du Nouvel An et ses espoirs pour 2022. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’aimerais un gars meilleur, plus gentil, plus beau et plus riche. Tout cela n’arrivera pas, mais je peux certainement devenir une meilleure personne – être plus gentil, donner plus à la philanthropie, tendre la main même aux personnes qui avec lequel vous n’êtes pas du tout d’accord. Nous vivons tous sur cette planète, et vous ne pourrez pas faire changer d’avis tout le monde. Et ce n’est pas grave. Acceptez d’être en désaccord. » Hé, je ne suis pas d’accord avec toi. ‘ »

L’année dernière, Simmons Raconté Art & Objet qu’il espérait EMBRASSER jouerait 200 autres spectacles avant de finalement l’arrêter.

« Si j’étais dans U2 ou LA [ROLLING] DES PIERRES, deux groupes classiques incroyables, je pourrais être Keith [Richards] ou la Bord, portez une paire de baskets confortables et un t-shirt, et vous avez terminé, pas de chichi, pas de chichi, facile, pas de sueur », a-t-il déclaré. « Mais non, je dois porter des talons plateforme de huit pouces. Chacune des bottes de dragon pèse autant qu’une boule de bowling. Donc, vous vous promenez avec deux boules de bowling aux pieds, 40 livres de clous d’armure, une guitare et tout ça. Ensuite, je dois cracher du feu, voler dans les airs, c’est épuisant. LES PIERRES, que Dieu les bénisse, peuvent continuer à faire ça jusqu’à leurs quatre-vingts ans. »

EMBRASSER a lancé son voyage d’adieu en janvier 2019 mais a été contraint de le suspendre en 2020 et une partie de 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

« Fin de la route » devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais a depuis été prolongé au moins jusqu’à la fin de 2022. Le trek a été annoncé en septembre 2018 à la suite d’un EMBRASSER interprétation de la chanson classique du groupe « Detroit Rock City » au « L’Amérique a du talent ».

L’automne dernier, EMBRASSER leader Paul Stanley dit que le concert final du « Fin de la route » tournée aura probablement lieu d’ici un an et demi.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).