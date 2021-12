Les responsables d’Apple Maps expliquent comment la société a récupéré l’application malgré un lancement initial difficile

Apple Maps a connu de nombreuses mises à niveau au cours des dernières années et en particulier cet automne avec iOS 15 et une autre mise à jour qui vient d’arriver à la fin de 2021. Maintenant, CNN a interviewé deux dirigeants d’Apple Maps pour en savoir plus sur le service, y compris son évolution. autour de l’application et pourquoi Apple pense que cela devrait être votre choix de prédilection.

La grande refonte d’Apple Maps a été annoncée pour la première fois en 2018, la majeure partie de celle-ci étant terminée aux États-Unis en janvier 2020. Depuis lors, nous avons vu Apple étendre cette nouvelle base dans le monde entier et aux États-Unis en 2021.

CNN s’est entretenu avec David Dorn, chef de produit, et Meg Frost, responsable de la conception d’Apple Maps pour obtenir des détails sur les coulisses des mises à niveau que nous avons vues arriver pour le service cette année. Notamment, les changements ont aidé à faire passer le service de concurrents suivants comme Google Maps à leader dans certains domaines.

De la vue 3D pour le globe terrestre désormais disponible aux points de repère 3D dans plus de villes, voici ce que Frost avait à dire :

Avant la nouvelle carte, nous avions un produit en deux dimensions et nous avions vraiment une représentation plate du monde. Nous en avons donc profité pour créer un globe réaliste qui représente fidèlement les tailles des pays en 3D.

Un autre changement a été l’amélioration de la navigation pour la voiture, la marche, le vélo et les transports en commun. Frost dit que les nouveaux détails devraient aider à la prise de décision « en une fraction de seconde »:

« En un coup d’œil, les conducteurs peuvent comprendre une intersection complexe plus rapidement que jamais auparavant », a déclaré Frost. « Et ce détail aide à décider en une fraction de seconde quel virage ils vont prendre. Nous voulons donc que la navigation soit à la fois plus sûre et visuellement satisfaisante. »

Pour les nouveaux points de repère 3D apparaissant dans certaines villes sur Apple Maps, Frost a déclaré que l’équipe a fabriqué à la main un maillage 3D du bâtiment réel, puis l’a appliqué à la carte de base. Cela signifie que les repères 3D sont super précis.

Et c’est un domaine où Apple devance désormais Waze et Google Maps.

Le Radio City Music Hall de New York est doté d’un éclairage de couleur appropriée. L’arche, les arbres et l’étang de Washington Square Park ont ​​l’air immaculés. Et le Philadelphia Museum of Art est complet avec une statue de Rocky au fond. À DC, la reconstitution par Apple des monuments et mémoriaux nationaux peut être utilisée sur un Mac ou un iPad en classe à des fins éducatives.

Quant à savoir pourquoi les gens devraient choisir Apple Maps plutôt que d’autres options, Dorn a partagé trois raisons, l’engagement d’Apple pour l’amélioration, la confidentialité et la conception/l’écosystème :

Dorn a décrit les avantages comme une approche à trois volets expliquant pourquoi Apple Maps devrait au moins être considéré comme votre carte de choix. Premièrement, Apple investit massivement dans Maps pour continuer à l’améliorer. La confidentialité est essentielle, en ce sens que vous n’avez pas besoin de créer un compte séparé et qu’ils ne suivent pas votre position à des fins de données. Troisièmement, la conception et l’écosystème dans lesquels Maps joue. L’intégration avec d’autres appareils et services Apple est un aspect clé de ce service.

