Les responsables de Biden pensent maintenant que la «théorie du complot» de l’origine de la fuite de laboratoire est crédible – RedState ⋆ 10z viral

La théorie de l’origine de la « fuite de laboratoire » du coronavirus de Wuhan, qui à un moment donné était considérée comme une telle « fausse nouvelle » que les publications sur les réseaux sociaux la mentionnant étaient sujettes à la suppression/censure par Big Tech, est désormais considérée comme aussi crédible que la théorie de l’origine du transfert zoonotique par des responsables de l’administration Biden, selon un rapport de vendredi soir de CNN.

Comme Scott Hounsell l’a écrit jeudi, depuis que le sénateur Rand Paul a parlé au Dr Anthony Fauci de la recherche sur le gain de fonction menée en collaboration avec l’Institut de virologie de Wuhan et d’une origine potentielle de fuite de laboratoire, les attitudes ont radicalement changé parmi les scientifiques et les responsables gouvernementaux sur le sujet. Car un jour après que Paul ait décimé Fauci devant le pays, Fauci-stans a affirmé que le sénateur Paul avait été condamné par le vieux bureaucrate. Ensuite, un groupe de virologues, dont le Dr Ralph Baric – le chercheur de l’UNC qui avait mené de nombreuses études avec le Dr Shi Zhengli – a écrit une lettre ouverte exhortant le réexamen de la théorie des fuites de laboratoire, citant l’échec de la Chine à coopérer et à fournir l’original données à l’Organisation mondiale de la santé. Le changement d’avis de Baric a ouvert les vannes, et depuis lors, nous avons appris qu’on nous avait menti ou qu’on nous avait donné de la « désinformation » sur un certain nombre de choses.

Nous avons appris que :

Le département d’État savait dès 2017 que l’Armée populaire de libération finançait et menait des recherches à l’Institut de virologie de Wuhan, le NIH/NIAID finançait des recherches sur le gain de fonction avec des scientifiques chinois pendant au moins une décennie avant le déclenchement de la pandémie L’armée chinoise des scientifiques ont participé à des recherches financées par le NIH/NIAID. Le marché humide de Wuhan n’était pas le « point zéro » de l’épidémie, le Dr Peter Daszak, qui avait dirigé des centaines de millions de dollars de recherche sur le gain de fonction et s’était associé au WIV, a servi de vérificateur de faits Facebook sur les origines de COVID-19

Nous avons appris encore plus que cela, mais ce sont les éléments qui sont confirmés par les médias grand public, l’administration ou l’OMS.

Le goutte-à-goutte d’aujourd’hui, le goutte-à-goutte de la Maison Blanche est la dernière, mais sûrement pas la dernière, « clarification » ou « mise à jour » ou tout ce qu’ils veulent l’appeler sur la question.

Ironiquement, vendredi plus tôt, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a été interrogée par Peter Doocy de Fox News sur les efforts de l’administration pour étouffer la liberté d’expression en ligne sous le couvert de « combattre la désinformation ». Doocy a évoqué le fait qu’il y a quelques mois à peine, les personnes/médias partageant des informations sur l’origine potentielle d’une fuite de laboratoire sur Facebook verraient leurs publications supprimées et/ou des « avertissements » émis contre leurs pages, et maintenant cette théorie est considérée comme aussi crédible qu’animale. transfert humain. Bien sûr, Psaki a allumé Doocy – incroyablement, demandant des données pour étayer son affirmation – au lieu de répondre à la question.

Quoi qu’il en soit, revenons à l’histoire de CNN, placée par des “sources anonymes”. En toile de fond, le 26 mai, Biden a demandé aux agences de renseignement du pays de procéder à un examen de 90 jours sur l’origine du virus et devait recevoir un rapport d’avancement de 45 jours cette semaine. La révélation selon laquelle les « fonctionnaires » considèrent désormais la théorie des fuites de laboratoire crédible est surprenante à la lumière d’un article du Wall Street Journal du 27 juin qui définissait de faibles attentes pour l’examen :

Les responsables de l’administration Biden avertissent qu’un examen de 90 jours sur les origines du virus Covid-19 pourrait ne pas produire d’explication définitive alors que les agences de renseignement relèvent le défi de démêler la pandémie mondiale. Les agences d’espionnage menant l’examen n’ont pas encore trouvé de preuves concluantes qui régleraient le débat sur la question de savoir si le virus provenait d’un contact humain avec un animal infecté ou s’il avait été divulgué par un laboratoire de virologie du gouvernement chinois, a déclaré une personne familière avec les efforts. M. Biden “est conscient du fait qu’après 90 jours, nous n’aurons peut-être pas de réponse absolument définitive, mais il souhaitait un effort ciblé, intense et limité dans le temps”, a déclaré un haut responsable de l’administration.

Le reportage de CNN commence :

Les hauts responsables de l’administration Biden supervisant un examen des renseignements sur les origines du coronavirus croient maintenant que la théorie selon laquelle le virus s’est échappé accidentellement d’un laboratoire à Wuhan est au moins aussi crédible que la possibilité qu’il ait émergé naturellement à l’état sauvage…. Une note distribuée à la communauté du renseignement le 11 juin par le bureau du directeur du renseignement national, et obtenue exclusivement par CNN, a chargé les responsables d’obtenir plus de données sur les théories des fuites d’animaux et de laboratoire, citant des « besoins clés en matière de renseignement » qui pourraient aider déterminer les origines du virus. La note appelait à un examen plus approfondi de plusieurs sujets, y compris toute “détection du virus chez les animaux sauvages ou domestiques”, “l’étendue des activités chinoises et régionales à haut risque pour la faune”, tout virus qui “pourrait servir de colonne vertébrale à des fins de génie génétique » et « l’étendue de la recherche biologique chinoise et des activités connexes ». Le mémo a également appelé la communauté du renseignement à étudier “l’étendue des actions chinoises qui ont pu inhiber les enquêtes de l’Organisation mondiale de la santé ou d’autres origines”.

Maintenant, vous devez vous demander pourquoi le mémo a été divulgué à CNN. Après avoir examiné un grand nombre de documents sur ces questions à partir de sources, il se pourrait très bien que l’administration Biden sache que des informations montrant que des virus qui “pourraient servir de colonne vertébrale à des fins de génie génétique” seront absolument trouvés à WIV et que le ” l’étendue de la recherche biologique chinoise et des activités connexes », en particulier en ce qui concerne l’utilisation de virus comme armes, sera assez importante. Je parierais également qu’il y aura des preuves accablantes d’une dissimulation massive par Pékin, ou « des actions qui pourraient avoir inhibé l’Organisation mondiale de la santé ou d’autres enquêtes sur les origines » dans cette évaluation des informations et, plus important encore, l’administration sait qu’elle ne le fera pas » t pouvoir tout balayer sous le tapis.

En changeant progressivement la position/croyance de l’administration sur la culpabilité de la Chine et sur ce que les services de renseignement et diplomatiques américains connaissaient des activités de la Chine avant la pandémie, Biden/Harris et al préparent le terrain pour prétendre à tort : « Trump et son peuple ont essayé de garder tous de cela de votre part et mener une enquête raciste à motivation politique ; notre administration vous a apporté la vérité et va demander des comptes à la Chine. J’espère que ce n’est pas vrai, mais toutes les indications vont dans ce sens.