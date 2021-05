Les responsables de Biden témoignent que les terroristes nationaux posent la plus grande menace à la sécurité nationale ⋆ .

Le procureur général Merrick Garland prend la parole lors d’une audience d’un comité sénatorial sur Capitol Hill à Washington, DC, le 12 mai 2021 (Crédit: Bill O’Leary / .)

Les hauts responsables de l’application de la loi de l’administration Biden ont promis mercredi d’engager des ressources pour combattre et dissuader la menace de terrorisme intérieur à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Le procureur général Merrick Garland et le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas ont assisté à une audition devant la commission des crédits du Sénat et ont témoigné sur la question de l’extrémisme domestique.

Garland et Mayorkas ont tous deux déclaré que les groupes suprémacistes blancs sont le plus grand défi de sécurité nationale nationale mettant en danger les États-Unis.

«Les extrémistes violents domestiques représentent une menace élevée en 2021 et de l’avis du FBI, la principale menace extrémiste violente domestique à laquelle nous sommes confrontés provient d’extrémistes violents à motivation raciale ou ethnique, en particulier ceux qui prônent la supériorité de la race blanche», a déclaré Garland aux législateurs lors l’audience.

L’audience a révélé les priorités contradictoires des deux partis politiques, alors que les républicains se concentrent sur la crise frontalière et le système d’immigration débordé, tandis que les démocrates mettent l’accent sur le financement et l’élargissement du rôle des organisations chargées de prévenir les attaques comme l’insurrection du 6 janvier.

En réponse à une question du sénateur républicain Richard Shelby, qui a demandé si le ministère de la Justice exerçait le même contrôle sur les violents troubles à Portland, en Oregon, et dans d’autres grandes régions métropolitaines, Garland a redirigé la conversation sur l’incident du Capitole.

«Nous ne nous soucions pas de l’idéologie, les violations de la loi sont poursuivies et sont poursuivies. Je pense qu’il est juste de dire que dans ma carrière de juge et dans l’application de la loi, je n’ai pas vu de menace plus dangereuse pour la démocratie que l’invasion du Capitole », a déclaré Garland. «Il y a eu une tentative d’interférer avec le passage fondamental d’un élément de notre démocratie, le transfert pacifique du pouvoir. Et s’il doit y avoir une hiérarchie des choses que nous priorisons, ce serait celle que nous prioriserions. C’est la menace la plus dangereuse pour notre démocratie. Cela ne veut pas dire que nous ne nous concentrons pas sur d’autres menaces. »

Le comité a interrogé Mayorkas sur un récent examen interne du Département de la sécurité intérieure (DHS) qui a évalué ses propres employés pour des croyances considérées comme extrémistes.

«Cela me fait froid dans le dos que nous devons même faire cela», a fait remarquer le sénateur Patrick Leahy.

Le DHS a annoncé qu’il créait un bureau spécial du terrorisme national au sein du Bureau du renseignement et de l’analyse du département. Cette initiative fait suite aux rapports des plans du DHS visant à examiner de près les plateformes de médias sociaux à la recherche de complots extrémistes.

Mayorkas a rejeté les craintes selon lesquelles l’afflux massif de migrants entrant aux États-Unis pourrait constituer une menace importante pour la sécurité nationale.

«Nous n’avons aucune preuve suggérant que la menace à la frontière d’un terroriste étranger soit plus grande aujourd’hui qu’elle ne l’était l’année dernière, l’année précédente ou les années de la dernière décennie», a-t-il commenté.

Envoyez un conseil à l’équipe de presse de NR.