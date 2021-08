Les responsables de Facebook affirment que Novi a reçu l’approbation des principaux États américains Crypto new media

David Marcus, un cadre de Facebook, a publié les informations réglementaires concernant Novi. La mise à jour indique l’état actuel du portefeuille crypto de Diem.

Dans un récent article de blog, Marcus a confirmé l’approbation de Novi dans presque tous les États des États-Unis. En outre, il a révélé qu’il ne sera pas lancé dans des endroits où il n’a pas encore été approuvé.

L’exécutif de Facebook a mentionné que le projet s’engage à ne pas lancer Novi on Diem sans l’autorisation nécessaire. De plus, il précise que le projet tient toujours ses engagements. À ce titre, il y a une consultation continue avec les organismes de réglementation internationaux.

De plus, Marcus a divulgué des informations sur les caractéristiques et les fonctions de Novi. Selon lui, le portefeuille crypto permettra des paiements de personne à personne gratuits à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis. Il a expliqué la possibilité d’une future rentabilité de Novi à partir des paiements marchands. Cela pourrait être efficace si le projet crée une clientèle plus large.

Marcus a ajouté qu’ils pourraient se diversifier et fournir une gamme d’autres services financiers. Ces objectifs pourraient être atteints grâce à des collaborations avec des partenaires éminents, réputés et réglementés qui apporteront une expansion.

Comment s’est passé le projet Facebook ?

A partir de l’actualité de la crypto de Facebook, le projet passe progressivement à sa période de lancement. C’est après plus de 2 ans à travers la période de développement et de retard dans le projet.

L’annonce du projet a eu lieu en juin 2019. Cependant, certains problèmes l’ont entouré immédiatement après. De plus, la plupart des membres du projet ont quitté l’Association Diem début octobre 2019.

Certains des anciens membres qui ont quitté le groupe incluent Paypal, Mastercard et Visa. Par conséquent, de nombreux régulateurs européens ont pris des mesures pour sévir contre le projet au cours de la période. Dans le même temps, Mark Zuckerberg a affronté le Congrès américain concernant l’implication de Facebook.

Suite aux multiples problèmes, Diem a été contraint de changer de marque cette année. Cela a probablement déplacé son attention vers les États-Unis.

Le processus de rebranding vise à donner au projet une indépendance vis-à-vis de l’implication de Facebook. Cependant, le projet avant son changement de marque avait plusieurs concernant l’implication directe de Facebook. Certaines des préoccupations étaient l’utilisation abusive de Facebook dans des activités légitimes et le financement du terrorisme.

De plus, pour renforcer sa nouvelle position, Diem, grâce à son changement de marque, a sélectionné de nouveaux membres dans son équipe. La démarche visait un meilleur repositionnement en conformité avec la réglementation et les organismes de réglementation. Ainsi, le but n’est pas seulement de créer un nom mais de performer au-delà du nom.

Rappelons qu’avant maintenant, Diem a traversé plusieurs pistes en tant que différentes marques et marques déposées. Certaines des marques précédentes incluent Globalcoin, Facebook Coin et Libra.

De plus, Facebook, en mai, a révélé son intention de lancer Diem en tant que pièce stable avec le soutien du dollar américain. Invariablement, il a retiré le projet de plusieurs autres devises internationales.

Cependant, ni Marcus, ni Facebook, ni la Diem Association n’ont donné de date de sortie possible pour le portefeuille ou la pièce stable.

