in

Actualités Bitcoin

Les responsables de la Fed entament des discussions sur la réduction, mais les marchés sont «très sensibles» et «sous-estiment peut-être» le risque

Dans un témoignage préparé publié lundi soir, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré que l’économie américaine continuait d’afficher une “amélioration soutenue” et prévoyait une baisse de l’inflation par rapport aux niveaux élevés actuels et de nouveaux gains sur le marché du travail.

Powell n’a rien dit au sujet du débat sur la réduction cette fois-ci.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, et le président de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, ont quant à eux posé certaines des principales questions auxquelles les responsables de la banque centrale devront être confrontés.

“Personne ne sait vraiment comment tout cela va se dérouler”, a déclaré Bullard lors de l’événement virtuel organisé par le Forum officiel des institutions monétaires et financières et la Fed de Philadelphie.

“Nous devons être prêts à accepter l’idée qu’il existe un risque à la hausse pour l’inflation et à ce qu’il augmente.”

Enlever doucement le pied de l’accélérateur

S’exprimant dans le même panel, Kaplan a noté que la crise économique impliquait un manque important de demande, qui a été aidé par les achats de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires, et a fait valoir que l’économie connaît désormais une forte demande.

Le président de la Fed de Dallas a également fait part de ses inquiétudes concernant le marché du logement mousseux et le potentiel d’une politique facile pour alimenter “les excès et les déséquilibres”.

“Je suis plus fan de faire certaines choses peut-être pour lever doucement le pied de l’accélérateur le plus tôt possible afin que nous puissions gérer ces risques.”

Selon lui, il s’agit simplement d’une réaction aux « perspectives économiques considérablement améliorées ».

Le président de la Fed de New York, John Williams, a ensuite signalé qu’il était encore trop tôt pour un quelconque changement de politique.

Alors que l’économie s’améliore à un “taux rapide”, avec des perspectives à moyen terme “très bonnes”, a déclaré Williams dans ses remarques préparées,

“Les données et les conditions n’ont pas suffisamment progressé pour que le FOMC modifie sa position de politique monétaire consistant à soutenir fermement la reprise économique.”

Les marchés sous-estiment le risque ?

S’exprimant lors du Forum économique du Qatar, l’investisseur milliardaire Ray Dalio a déclaré lundi que la Fed pourrait atteindre les résultats souhaités avec des actions relativement modestes.

“Il est facile de dire que la Fed devrait se resserrer, et je pense qu’elle devrait le faire”, a déclaré Dalio, fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde, Bridgewater Associates.

“Mais je pense que vous verrez un marché très sensible et une économie très sensible parce que la durée des actifs est devenue très, très longue.”

Alors que l’ancien secrétaire au Trésor Lawrence Summers est resté plus véhément, partageant ses inquiétudes quant à une inflation bien supérieure à l’objectif de 2% de la Fed, un autre ancien secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré que les investisseurs n’étaient pas prêts à resserrer la politique monétaire.

“Il ne fait aucun doute que la Fed doit entrer dans une période de normalisation des taux et de normalisation du portefeuille” d’obligations, a déclaré Mnuchin, ajoutant: “Je pense que les marchés sous-estiment ce risque.”

Le marché boursier s’est magnifiquement remis lundi des pertes de la semaine dernière, tandis que le marché de la cryptographie reste affecté par le changement de politique de la Fed et la pression supplémentaire de la Chine réprimant le commerce et l’extraction de crypto et le manque d’afflux.

Williams de la Fed a également parlé de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), affirmant que la banque centrale est toujours en phase de recherche et essaie de comprendre ses cas d’utilisation. Cependant, le système de règlement des paiements en temps réel FedNow est la priorité de la Fed, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les États-Unis sont confrontés à des questions différentes de celles des autres pays en ce qui concerne une CBDC, car elle possède la monnaie de réserve mondiale. Pendant ce temps, a déclaré Kaplan, il est irréaliste de s’attendre à ce que les États-Unis soient la monnaie de réserve mondiale en permanence.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.