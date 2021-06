Les responsables de la Finmin interrogent Infosys sur les problèmes de dépôt électronique informatique

in

Plus tôt, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait également signalé au fournisseur Infosys les difficultés techniques rencontrées par les contribuables.

Avec des problèmes techniques affectant les services des contribuables, même huit jours après le lancement du nouveau portail de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu, les hauts responsables du ministère des Finances tiendront une réunion interactive le 22 juin avec les responsables d’Infosys sur les problèmes.

« D’autres parties prenantes, notamment des membres de l’ICAI, des auditeurs, des consultants et des contribuables, participeront également à l’interaction. Le nouveau portail a été semé de plusieurs problèmes/problèmes techniques entraînant des inconvénients pour les contribuables », a déclaré le conseil central des impôts directs dans un communiqué.

Des représentations écrites sur les problèmes/difficultés rencontrées dans le portail ont également été invitées par les parties prenantes. Des représentants de l’équipe Infosys seront présents pour répondre aux questions, clarifier les problèmes et recevoir des informations sur le fonctionnement du portail, pour éliminer les problèmes et résoudre les problèmes rencontrés par les contribuables, a-t-il déclaré.

Lundi, le service des impôts sur le revenu a assoupli les normes pour permettre la soumission des formulaires de conformité fiscale 15CA/15B au format manuel aux revendeurs agréés jusqu’au 30 juin pour tout envoi de fonds à des non-résidents.

« Compte tenu des difficultés signalées par les contribuables dans le dépôt électronique des formulaires d’impôt sur le revenu 15CA/15CB sur le portail www. Incometax.gov.in, il a été décidé que les contribuables peuvent soumettre les formulaires susmentionnés au format manuel aux revendeurs agréés jusqu’en juin. 30th, 2021. Il est conseillé aux revendeurs agréés d’accepter ces formulaires jusqu’au 30 juin 2021 aux fins des envois de fonds à l’étranger. Une installation sera fournie sur le nouveau portail de dépôt électronique pour télécharger ces formulaires à une date ultérieure dans le but de générer le numéro d’identification du document », a déclaré la CBDT dans un communiqué.

Les utilisateurs du nouveau portail de dépôt électronique de l’impôt sur le revenu se plaignent de difficultés d’accès à divers services depuis le lancement du site Web le 7 juin. Le nouveau portail de dépôt électronique convivial tant vanté visait à faciliter la prestation de services à partir du traitement immédiat de l’impôt sur le revenu. déclarations (RTI) pour émettre des remboursements rapides aux contribuables.

