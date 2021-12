Les responsables de la forêt de Brahmpuri s’inquiètent de l’invasion des éléphants dans l’espace des tigres

Le troupeau, qui compte un total de 24 membres dont quatre veaux, était resté dans la forêt de Dhanora tehsil depuis leur arrivée mais a maintenant commencé à se déplacer vers la division de Wadsa.

Le troupeau d’éléphants qui était arrivé dans le district de Gadchiroli au Maharashtra il y a plus d’un mois crée une nouvelle série de défis pour les responsables du département des forêts. Selon un rapport d’Indian Express, certains éléphants du troupeau sont également entrés dans l’espace forestier habité par des tigres dans la division forestière de Bramhapuri. (quartier de Chandrapur).

Bramhapuri, conservateur adjoint de la forêt Deepesh Malhotra, aurait déclaré qu’environ neuf éléphants étaient passés du côté de Brahmpuri jeudi soir et avaient causé de lourdes destructions dans les champs agricoles. Le responsable a ajouté que le troupeau d’éléphants s’était ensuite rendu du côté de Wadsa dans la matinée.

La division forestière de Bramhapuri se situe entre les districts de Chandrapur et de Gadchiroli de l’État et traverse la rivière Vainganga. Le troupeau d’éléphants aurait commencé son voyage depuis l’État d’Odisha et aurait traversé le district de Gadchiroli en passant par l’État du Chhattisgarh. Le troupeau, qui compte un total de 24 membres dont quatre veaux, était resté dans la forêt de Dhanora tehsil depuis leur arrivée mais a maintenant commencé à se déplacer vers la division de Wadsa.

Il convient de souligner que les divisions forestières de Wadsa et de Bramhapuri sont déjà aux prises avec le fléau croissant du conflit homme-tigre. L’arrivée d’un troupeau d’éléphants comptant jusqu’à 24 membres est un défi supplémentaire pour les responsables de la division forestière de Bramhapuri.

Qualifiant le récent développement d' »inquiétant », le conservateur adjoint a déclaré que les responsables forestiers devront surveiller les mouvements des éléphants. Le responsable a ajouté qu’à ce stade, il ne peut pas prédire si les éléphants resteront plus longtemps dans cette région.

Le responsable a également supposé que les éléphants ne resteraient probablement pas dans cette région, car Bramhapuri est une forêt inégale et les éléphants sont habitués à habiter des forêts épaisses avec beaucoup de bambou qui constitue leur nourriture préférée. A la question d’une éventuelle altercation entre les éléphants et les tigres, le responsable a déclaré que bien que les tigres et les éléphants cohabitent dans le même espace dans de nombreuses forêts du pays, les tigres de la forêt de Brahmpuri ne sont pas habitués à vivre avec les éléphants.

