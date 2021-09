Les responsables de la Premier League confirment que Cristiano Ronaldo aurait dû recevoir un penalty contre West Ham – Man United News And Transfer News

Les responsables de la Premier League ont confirmé que Cristiano Ronaldo aurait dû recevoir un penalty lors de la victoire 2-1 de Manchester United sur West Ham.

Said Benrahma a ouvert le score avant que les buts de Ronaldo et Jesse Lingard ne semblent avoir assuré les trois points des Red Devils.

Cependant, un penalty tardif accordé après un handball de Luke Shaw semblait avoir bouleversé le jeu, l’expert fiable en penalty Mark Noble étant remplacé pour prendre le coup de pied décisif.

Mais David De Gea a réussi son premier arrêt sur penalty depuis avril 2016, mettant fin à une série de 40 pénalités consécutives concédées et donnant à United les trois points.

Mais il y a eu un certain nombre de moments clés dans les deux surfaces de réparation qui ont été manqués ce jour-là par l’arbitre Martin Atkinson.

Ronaldo a été abattu dans la boîte à deux reprises après des affrontements avec Kurt Zouma et Vladimir Coufal, celui de Coufal semblant particulièrement flagrant.

Ronaldo a repoussé le ballon devant les Hammers, dont la jambe tendue n’a rien reçu du ballon et a fait trébucher le joueur de 36 ans.

Cependant, il n’a pas été conseillé à l’arbitre de consulter le VAR, ce qui signifie que sa décision sur le terrain était maintenue.

Selon le Times, les arbitres ont été informés lors de leur réunion bimensuelle que cet incident justifiait une pénalité et qu’Atkinson aurait dû être invité à vérifier le moniteur.

À l’autre extrémité, Aaron Wan-Bissaka a clairement commis une faute sur le milieu de terrain de West Ham Tomas Soucek dans la surface, mais Atkinson a en quelque sorte donné l’autre sens dans un autre appel étrange.

United a écopé de onze pénalités en Premier League la saison dernière, le deuxième plus grand nombre de la division, mais n’en a pas encore reçu cette saison.

Le VAR et les arbitres n’ont pas eu la meilleure des semaines lors de la cinquième journée, et avec la course au titre de cette année qui s’annonce plus féroce que jamais, ces décisions pourraient faire la différence entre devenir champions et échouer de peu.