Les responsables de la Réserve fédérale craignent que l’inflation ne dure plus longtemps « qu’ils ne le supposaient actuellement »

tldr; La Réserve fédérale a exprimé ses inquiétudes concernant l’inflation lors d’une réunion en septembre, les participants avertissant qu’elle pourrait avoir des « effets plus importants ou plus persistants » que ce que l’on « pense actuellement ». « La plupart des participants considéraient les risques d’inflation comme pondérés à la hausse en raison des craintes que les ruptures d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre ne durent plus longtemps », indique le procès-verbal de la réunion. La Fed a également évoqué la possibilité de réduire progressivement ses achats mensuels d’actifs.

