Les responsables de la santé de la région de Seattle exigeront une preuve de vaccination pour les bars, restaurants et autres lieux publics

Jalyssa Atualeveo reçoit une dose du vaccin COVID-19 administrée par un employé de UW Medicine. (Photo de médecine UW)

Confronté à des hôpitaux remplis, à des taux d’infection graves et à de nouvelles variantes agressives de COVID-19, le ministère de la Santé du comté de King exigera une preuve de vaccination dans la plupart des lieux de rassemblement publics commerciaux tels que les bars et les restaurants à Seattle et dans le reste du comté.

« Nous sommes à un point critique de cette pandémie, avec des niveaux élevés de nouveaux cas de COVID-19 et d’hospitalisations, et aucune certitude quant à ce qui suivra la variante Delta », a déclaré le directeur du comté de King, Dow Constantine, dans un communiqué. « La vaccination est notre meilleur bouclier contre ce virus mortel. Avec plus de 85 % des résidents du comté de King ayant reçu au moins leur première dose de vaccin, la vérification des vaccins contribuera à assurer la sécurité des personnes et à maintenir les entreprises ouvertes. »

Les nouvelles exigences ont été annoncées jeudi après-midi. À partir du 25 octobre, les entreprises devront vérifier leur statut vaccinal à l’adresse suivante :

Événements en plein air avec 500 personnes ou plus tels que l’Université de Washington, les Seahawks, les jeux Sounders ou les concerts ; Divertissements intérieurs tels que sports, arts du spectacle, musées, théâtres, musique live, gymnases et conférences ; Restaurants et bars. Les repas en plein air et les plats à emporter ne nécessiteront pas de preuve de vaccination.

Les restaurants et bars de moins de 12 places doivent commencer à être diffusés le 6 décembre, en vertu des nouvelles règles.

Constantine a cité des estimations de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de l’Université de Washington indiquant que le dépistage des vaccins des clients par le personnel des restaurants, des bars et des gymnases pourrait prévenir entre 17 900 et 75 900 infections ; entre 421 et 1760 hospitalisations ; et entre 63 et 257 décès localement sur six mois.

«Mais Seattle n’est pas à l’abri de l’augmentation du nombre de cas et d’hospitalisations causée par la variante Delta. Nous devons agir maintenant – et agir avec audace – pour changer la trajectoire du virus et assurer la sécurité de nos communautés », a déclaré Constantine.

Avout Vanderwerf, propriétaire du flipper Shorty’s à Belltown et du Meyer à Pioneer Square, s’est dit heureux de voir l’écran de vaccination devenir universel – du moins pour la région immédiate. “Je pense que c’est un bon plan”, a-t-il déclaré. « D’une part, nous l’avons déjà fait. Avec un mandat universel, j’aurai plus de clients.

Vanderwerf a déclaré qu’il était important que les responsables de la santé établissent des mandats universels pour uniformiser les règles du jeu. Laisser à chacun le soin de décider est particulièrement difficile pour le personnel de première ligne en contact avec les clients. Avec un mandat à l’échelle du comté – Vanderwerf a déclaré qu’il souhaitait que ce soit à l’échelle de l’État – il pense que les affaires vont augmenter.

“Les gens du pont et du tunnel ont évité Seattle”, a-t-il déclaré. « Peut-être que maintenant ils entreront. »