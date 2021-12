Les responsables de la santé de Washington encouragent le travail à distance et les boosters au milieu de la vague d’Omicron

Washington, le directeur du Département de la santé de l’État, Umair Shah. (Photo du ministère de la Santé)

Les responsables de la santé publique de l’État de Washington exhortent les gens à se faire vacciner et à être renforcés contre le COVID-19. Ils ont également conseillé aux employeurs d’encourager la vaccination et de travailler pratiquement autant que possible, car l’État fait face à une augmentation des cas de la variante Omicron et à une saison grippale imminente.

« Veuillez obtenir votre rappel immédiatement, aussi rapidement que possible », a déclaré le Dr Umair Shah, secrétaire à la Santé de l’État de Washington, lors d’une conférence de presse mardi.

Les représentants de l’État commencent à voir les premiers cas de grippe de l’État et Delta continue d’infecter les gens, bien qu’une forte augmentation de cette variante ait atteint son apogée. Les responsables sont également préoccupés par l’Omicron, la variante à propagation rapide qui a été détectée pour la première fois dans l’État fin novembre.

Les responsables de l’État n’ont pas encore vu la variante dépasser Delta, a déclaré Shah, bien qu’elle augmente dans l’État et qu’ils intensifient leurs efforts de surveillance pour en savoir plus.

« Nous devons passer à un échantillonnage plus représentatif dans tout l’État afin d’avoir une meilleure idée de comment et où il se propage. » Dans la région de Seattle, les taux d’Omicron augmentent rapidement, ont déclaré vendredi des responsables du comté de King lors d’un briefing.

« Nous sommes très préoccupés par la capacité hospitalière », a déclaré le Dr Tao Kwan-Gett, directeur scientifique de l’État.

Les responsables de la santé ont exhorté les employeurs à prendre des mesures pour assurer la sécurité de leurs employés et de la communauté :

Encouragez, incitez ou obligez les employés à se faire vacciner.Fournissez des messages pour promouvoir la vaccination et les rappels. « Beaucoup de gens se sont demandés à un moment donné au cours du processus s’ils devaient recevoir un rappel. Et c’est une réelle opportunité pour les entreprises du secteur privé de nous aider à défendre ces messages de vaccination et de rappel », a déclaré Shah. Ayez des politiques en place qui soutiennent les employés qui se rendent malades. « Mettez en place un système où vous pouvez les aider à se faire tester », a déclaré Shah. « Encouragez-les également à ne pas exposer les autres. Nous ne voulons pas voir d’épidémies dans nos entreprises. »Travailler virtuellement autant que possible. Shah a déclaré : « Il y a autant d’entreprises du côté de la technologie qui peuvent encore travailler virtuellement. Lorsque vous le pouvez, soutenez le télétravail.

« Nous voulons faire tout notre possible pour continuer à maintenir la force de notre système de santé », a déclaré Shah. «Notre système de santé est absolument tendu et tendu en ce moment. Beaucoup de nos fournisseurs sont poussés de manière qu’ils n’ont jamais été poussés dans l’ensemble de leur carrière. »

Dr Tao Kwan-Gett, médecin-chef de Washington. (Photo UW)

De nombreux employeurs sont en attente au fur et à mesure de l’émergence d’Omicron, et les entreprises technologiques de la région de Seattle ont mis en place divers plans. Au cours de la semaine dernière, Docusign, Apple, Lyft, Ford, Uber, Google et d’autres ont repoussé de nombreux plans précédemment annoncés pour retourner au travail en personne.

Certaines entreprises comme Microsoft avaient déjà renoncé à prévoir un délai pour la réouverture complète des bureaux.

Mardi, l’Université de Washington a annoncé que la plupart des cours auraient lieu en ligne la première semaine de janvier.

Les rendez-vous pour les vaccins sont très demandés. Shah conseille aux personnes qui ont plusieurs rendez-vous pour les vaccins d’annuler tout supplément, afin que d’autres personnes éligibles puissent s’emparer du créneau. Les gens ne devraient « pas attendre le rappel parfait », a déclaré Shah. « Le meilleur booster est celui qui vous est offert. » Les Centers for Disease Control des États-Unis fournissent des informations sur les rappels et l’éligibilité ici.

Les vaccins sont « sûrs, ils sont efficaces, mais nous savons également que notre immunité diminue avec le temps », a déclaré Shah.

Des études menées en Europe et en Afrique du Sud indiquent que les individus vaccinés sont plus sensibles à l’infection à Omicron qu’à Delta. « Les preuves sont claires que nous devons obtenir ce rappel supplémentaire », a déclaré Shah.

Washington a des taux de vaccination plus élevés que de nombreux autres États. Environ 82 % des résidents de 12 ans et plus, soit environ 5,4 millions de personnes, ont reçu au moins une dose de vaccin. Environ 75% sont complètement vaccinés, bien que des poches de l’État aient des taux plus bas.

Les personnes non vaccinées sont plus de dix fois susceptibles d’être hospitalisées et de mourir, ont déclaré des responsables.

Le ministère de la Santé travaille également à augmenter la capacité de vaccination, a-t-il déclaré. « Nous faisons tout notre possible pour atténuer cela et améliorer ce système », a déclaré Shah. Il a également exhorté les gens à prendre d’autres mesures telles que le masquage, l’augmentation de la ventilation dans les chambres et le fait de rester à la maison en cas de maladie.

Il y a quelques premiers indices selon lesquels Omicron pourrait entraîner des taux d’hospitalisations inférieurs à ceux de Delta, mais il est trop tôt pour en être sûr, a déclaré Shah. Et même si la maladie avec la nouvelle variante est moins grave, les autorités s’inquiètent toujours d’une augmentation des hospitalisations si de nombreuses personnes ont besoin de soins à la fois.

« Ce sont des inconnues », a déclaré Shah. « Nous n’avons pas toutes les réponses.

La recherche sur la gravité de l’infection et d’autres questions est en cours.

Par rapport à la vague de COVID-19 de l’hiver dernier, les gens disposent désormais d’un plus grand nombre de mesures qu’ils peuvent prendre pour gérer les risques, y compris autour des rassemblements de vacances. « Utilisez votre bon sens », a déclaré Shah. Il a également rappelé aux gens de se faire vacciner contre la grippe.

Les données de samedi de la virologie de l’Université de Washington ont montré qu’Omicron était présent dans environ la moitié des échantillons positifs au COVID-19 des 14 et 15 décembre, évalués par une méthode rapide. La plupart des échantillons positifs provenaient des comtés de King et de Snohomish, mais le laboratoire a également détecté de l’Omicron dans des échantillons d’autres comtés. Le laboratoire analyse environ la moitié des tests COVID-19 du comté de King, estiment les chercheurs de l’UW, mais il extrait également certains échantillons du reste de l’État.

Les responsables de la santé du comté de King ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le nombre de cas d’Omicron grimpe à environ trois fois le pic de la vague Delta en août, pour atteindre plus de 2 000 cas par jour d’ici le 22 décembre.

Les gens devraient prendre soin les uns des autres et surveiller leur santé mentale à l’approche des vacances, a ajouté Shah.

« Les vacances sont une période très difficile pour tout le monde. Le stress et la tension. Mais cette année, c’est particulièrement préoccupant parce que nous espérions tous qu’en décembre, nous n’aurions pas de nouvelle variante ou que nous n’aurions pas d’augmentation des inquiétudes ou des cas. Et ce n’est pas le cas », a déclaré Shah.

« Et donc nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous soutenir les uns les autres. Alors allez voir un voisin, allez voir un membre de la famille. Aidez-les à obtenir un rendez-vous pour le vaccin, aidez-les à un rendez-vous de rappel, conduisez-les là-bas. »

En relation: La désinformation COVID-19 est toujours présente sur Amazon, des mois après les demandes de renseignements des législateurs