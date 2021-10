Les responsables de la santé ont déclaré que l’amiante était sans danger. Maintenant, c’est « faites-vous une injection COVID »

Des millions d’Américains qui travaillent dur sont poussés dans l’ombre de la société par des entreprises qui se sont alignées sur les mandats de vaccin proposés par l’administration Biden. Les travailleurs sont obligés de choisir entre leur emploi ou de sacrifier leurs convictions religieuses, leur libre arbitre ou leur bien-être. Les employeurs ne devraient pas être aussi autocratiques et intransigeants dans leurs politiques car, en plus d’être inhumains et médicalement inutiles, ils pourraient aussi finir par être du mauvais côté de l’histoire.

L’histoire regorge de fois où le gouvernement et les autorités médicales se sont trompés sur de graves problèmes de santé, inversant le cours sur des choses qu’ils considéraient autrefois comme sûres. Peinture et tuyaux au plomb, amiante, héroïne et cigarettes – ce ne sont là que quelques exemples notables.

Dans un autre exemple, le gouvernement américain était autrefois le plus gros acheteur de cigarettes au monde. Le médecin-chef de l’armée américaine, William Gorgas, l’a poussé aux soldats pour maintenir le moral et la discipline, calmer les nerfs, augmenter la vigilance, favoriser la camaraderie et supprimer la faim. Aujourd’hui, avec les avantages des études à long terme, nous savons que les cigarettes sont un cancérigène du groupe 1, et les Centers for Disease Control déclarent : « La fumée de tabac contient au moins 70 produits chimiques qui causent le cancer.

De même, le gouvernement a autrefois considéré que l’amiante était sans danger, et l’Office des brevets des États-Unis a même délivré un brevet pour son utilisation en tant que « composé amélioré pour la toiture et à d’autres fins ». Encore une fois, avec le temps, nous savons que l’amiante provoque le mésothéliome, et ces symptômes peuvent prendre jusqu’à 40 ans pour apparaître. Aujourd’hui, le matériau autrefois sûr qui a été présenté comme « totalement inoffensif … si sûr, si efficace, il est en fait utilisé pour aider à filtrer l’air dans les salles d’opération des hôpitaux » est responsable de plus de 255 000 décès par an, 114 milliards de dollars de coûts directs , et il s’agit du litige en responsabilité délictuelle de masse le plus ancien de l’histoire.

Les médicaments et les vaccins sont également imparfaits. Le CDC rapporte qu’il y a eu de nombreux problèmes de sécurité des vaccins et des rappels, remontant à l’incident de Cutter en 1955 lorsque le vaccin contre la polio a causé 40 000 cas de polio, laissant 200 enfants paralysés et tuant dix.

De plus, une étude de la Yale School of Medicine a révélé que près d’un tiers des médicaments approuvés entre 2001 et 2010 présentaient des problèmes de sécurité majeurs des années après avoir été largement mis à la disposition des patients. Il a fallu une médiane de 4,2 ans après l’approbation pour que ces problèmes de sécurité apparaissent, et les problèmes étaient plus fréquents parmi les médicaments qui avaient obtenu une « approbation accélérée » et ceux approuvés près de la date limite réglementaire.

L’histoire montre que parfois nous nous trompons. Pouvez-vous comprendre pourquoi une femme de 20 ans en bonne santé qui cherche à avoir un enfant, qui n’a pas de comorbidité ou d’immunité acquise naturellement, peut hésiter à se faire vacciner contre la COVID ? Ce qu’elle voit, c’est une thérapie par ARNm qui est la première du genre, précipitée sur le marché en un temps record et battant tous les développements de vaccins précédents par des années.

De nombreux Américains ont une saine méfiance à l’égard des grandes sociétés pharmaceutiques et du gouvernement, en particulier lorsque les fabricants de vaccins enregistrent des bénéfices records et que des dirigeants politiques trompeurs ont exprimé leur propre scepticisme concernant le vaccin avant de prendre leurs fonctions.

En vertu des nouvelles exigences éventuellement illégales de l’administration affectant les employeurs de plus de 100 employés, des vaccinations ou des tests réguliers sont requis. Cependant, certains employeurs vont encore plus loin.

United Airlines est en tête du peloton en intimidant ses employés pour qu’ils se fassent vacciner. En août, United a déclaré aux employés américains qu’ils devront être complètement vaccinés d’ici le 25 octobre, et ceux qui ne se plieront pas à l’édit du PDG Scott Kirby seront « licenciés ». Même les quelques personnes qui bénéficient d’exemptions, telles que des exemptions religieuses ou médicales, comme l’exige la loi, seront mises en congé sans solde.

Ces politiques d’entreprise à taille unique sont logiquement incohérentes et médicalement inutiles. Par exemple, une personne qui a reçu le vaccin COVID en décembre 2020 pourrait toujours se présenter au travail chez United, malgré la baisse d’efficacité du vaccin. Pourtant, une personne non vaccinée qui s’était récemment remise de la maladie et avait acquis une immunité naturelle serait licenciée.

Ceci malgré le fait que les National Institutes of Health ont découvert que plus de 95% des personnes qui se sont remises de COVID-19 avaient des souvenirs immunitaires durables du virus jusqu’à huit mois après l’infection. Une étude plus récente a démontré que l’immunité naturelle confère une protection plus durable et plus forte contre les infections, les maladies symptomatiques et l’hospitalisation que l’immunité induite par le vaccin.

Les employeurs sont impatients d’atteindre la fin des restrictions COVID, comme nous le sommes tous, et ils ont le devoir de fournir un environnement de travail sûr. Cependant, les politiques doivent être accommodantes et respecter le droit d’un individu de prendre ses propres décisions en matière de soins de santé, en particulier compte tenu de la nature compliquée et en constante évolution de ce que nous savons sur le virus et le vaccin.

Ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner doivent être à l’abri des sanctions, de la coercition et du harcèlement des entreprises. Si les entreprises en décident autrement, tous les Américains – vaccinés et non vaccinés – devraient s’opposer à leur tyrannie des entreprises.

La pandémie de COVID-19 a facilité la plus grande prise de pouvoir du gouvernement américain et des entreprises de tous les temps. Les mandats des entreprises sur les vaccins ne sont que la manifestation la plus récente de cette destruction de la liberté.

Le Dr Aaron Poynton est le fondateur et PDG de Omnipoynt Solutions, une société de conseil gouvernementale. Aaron est un ancien officier de l’armée devenu dirigeant d’entreprise et entrepreneur sur les marchés technologiques du gouvernement. Il détient un doctorat en administration publique avec une concentration de recherche sur le fédéralisme.