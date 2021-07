Les responsables de la santé ouest-africains se précipitent pour vacciner au milieu des pics ⋆ .

Une résurgence des cas de coronavirus en Afrique de l’Ouest frappe durement la région, inondant les cimetières où le nombre de funérailles augmente et les hôpitaux où les lits se font rares.

Ces changements visibles poussent également une population réticente à rechercher les vaccins en plus grand nombre à un moment où les expéditions de doses arrivent de plusieurs sources après avoir failli s’arrêter ces derniers mois.

Des milliers de nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés dans la région au cours des dernières semaines en raison des faibles taux de vaccination et de la propagation de la variante delta, certains pays enregistrant leur nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Dans cette photo d’archive du mercredi 28 juillet 2021, un agent de santé administre une dose de vaccin Janssen COVID-19 par Johnson & Johnson dans le quartier Médina de Dakar, au Sénégal. (AP Photo/Leo Correa, dossier)

Les résidents qui hésitaient auparavant à se faire tirer dessus alors que les théories du complot se propagent en ligne font maintenant la queue par milliers du Libéria au Nigeria, au Ghana et au Sénégal.

« Au début, il y avait des gens qui donnaient de fausses informations, mais quand les gens ont constaté une augmentation des contaminations et des décès, les gens ont compris que seule la vaccination peut les sauver », a déclaré Chute de Bamba, maire de la municipalité de Médina à Dakar, la capitale du Sénégal.

Les pénuries et les retards ont fait que les 54 pays africains ont pris beaucoup de retard par rapport aux pays les plus riches dans le déploiement du vaccin COVID-19. Quelque 82 millions de doses sont arrivées sur le continent à ce jour, bien que cela ne représente que 10 % du nombre nécessaire pour vacciner 30 % de sa population d’ici la fin de 2021, a déclaré le Dr. Matshidiso Moeti, directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique.

Mais de plus en plus d’expéditions arrivent enfin, entraînant le continent de 1,3 milliard d’habitants dans une “phase encourageante après un mois de juin morne”, a déclaré Moeti. « Il y a de la lumière au bout du tunnel sur les livraisons de vaccins en Afrique, mais il ne faut pas l’éteindre à nouveau. »

Le Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 210 millions d’habitants, recevra le mois prochain plus de 29 millions de vaccins Johnson & Johnson achetés par le gouvernement via l’Union africaine. Il attend également 4 millions de doses de Moderna et près de 700 000 vaccins AstraZeneca via le programme COVAX et des dons des États-Unis et du Royaume-Uni, selon le ministre de la Santé. Osagie Ehanire.

Le nombre cumulé de cas de virus au Nigeria a récemment dépassé 172 200, soit une augmentation de plus de 4 500 cas depuis le 10 juillet. Sa moyenne mobile sur sept jours de nouveaux cas quotidiens a plus que doublé au cours des deux dernières semaines, passant de 0,06 nouveau cas pour 100 000 personnes le 15 juillet à 0,17 nouveau cas pour 100 000 personnes le 29 juillet, selon l’Université Johns Hopkins.

Dans cette photo d’archive du mercredi 28 juillet 2021, des personnes attendent d’être vaccinées J au stade Léopold Sedar Senghor de Dakar, au Sénégal. (AP Photo/Leo Correa, dossier)

Les centres d’isolement qui ont été fermés après une précédente augmentation sont en train d’être rouverts en prévision d’un grand nombre de patients, a déclaré le Dr. Chikwe Ihekweazu, directeur général du Nigeria Center for Disease Control.

Pendant ce temps, les cas confirmés au Sénégal, qui étaient en avance dans la lutte contre le virus, sont passés de seulement 380 le 10 juillet à 1700 le 18 juillet, le nombre le plus élevé depuis le début de la pandémie, selon le ministère de la Santé.

Le cimetière principal de Dakar voit également un grand nombre de funérailles, dont beaucoup étaient probablement dues à COVID-19 mais n’ont pas été enregistrées comme telles.

« Je suis venu pour les funérailles d’un oncle. Il est mort chez lui. Par pudeur, il n’a pas fait les tests, mais tout porte à croire qu’il est mort du COVID-19, car il présentait des symptômes de la maladie », a déclaré Salou Ndoye. « Cette situation est préoccupante. Il y a beaucoup de morts. »

Le Sénégal utilise davantage de campagnes axées sur la communauté car les résidents voient leurs proches – y compris les jeunes et en bonne santé – succomber à la maladie.

« Les Sénégalais ne savent pas vers qui se tourner », habitant Khalifa Abbacar Diop mentionné. “Nous avons peur.”

Le pays a reçu près de 300 000 doses Johnson & Johnson et plus de 330 000 vaccins chinois Sinopharm au cours de la semaine dernière. Des dizaines de milliers d’habitants attendent une deuxième dose d’AstraZeneca, mais celle-ci est en rupture de stock et de nouvelles livraisons ne sont pas attendues avant août.

Une augmentation des hospitalisations et des décès conduit de nombreux résidents à travers l’Afrique de l’Ouest à se faire vacciner.

“Au départ, j’hésitais à prendre le vaccin parce que j’ai vu de nombreuses théories du complot et aussi la campagne médiatique anti-vaccin semblait plus forte”, Harris Fomba Tarnue, directeur du Booker Washington Institute, le plus ancien lycée technique du Libéria, a déclaré à l’Associated Press.

“Mais quand j’ai beaucoup réfléchi à la prise de vaccins dans les années 60 et 70, et à l’impact (bénéfique) que les vaccins ont maintenant sur la santé mondiale, j’ai conclu que c’était un must pour moi et ma famille”, a déclaré Tarnue.

Dans cette photo d’archive du mercredi 28 juillet 2021, un agent de santé administre une dose de vaccin Janssen COVID-19 par Johnson & Johnson dans le quartier Médina de Dakar, au Sénégal. (AP Photo/Leo Correa, dossier)

Le Libéria a reçu 96 000 doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre de l’initiative COVAX, mais le premier envoi d’environ 27 000 n’avait qu’une durée de vie d’un mois et a expiré car les gens hésitaient à se faire vacciner, a déclaré le médecin-chef Dr. François Kateh mentionné.

Le pays a reçu plus de 300 000 doses de Johnson & Johnson dimanche, environ deux semaines après avoir manqué d’AstraZeneca avec au moins 86 000 personnes en attente d’une deuxième dose.

Depuis le début de sa campagne de vaccination en mars, seules 9 579 personnes dans ce pays de près de 5 millions d’habitants ont été entièrement vaccinées, selon le ministre de la Santé.

Au Ghana, le président Nana Akufo-Addo a sonné l’alarme dimanche alors que les nouvelles infections confirmées ont triplé, étirant les hôpitaux et les services de soins intensifs à leur limite.

Le Ghana “ne peut pas se permettre de laisser l’imprudence de quelques-uns mettre en danger la vie de la majorité des personnes dans le pays”, a-t-il déclaré, annonçant que les masques sont désormais obligatoires dans les lieux publics.

Le Ghana s’est engagé à vacciner 20 millions de personnes, représentant l’ensemble de sa population adulte, d’ici la fin de cette année, a-t-il déclaré.

Il a promis 25 millions de dollars pour créer un institut qui permettrait au Ghana de produire des vaccins et de ne pas dépendre de fabricants étrangers. L’Afrique du Sud est actuellement le seul pays d’Afrique subsaharienne qui a la capacité de fabriquer les doses.

Avez-vous souscrit à le podcast de theGrio « Chère Culture » ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !