Juridique & Réglementaire

Les responsables de la sécurité nationale mettent en garde contre une réglementation agressive de la cryptographie dans le projet de loi sur les infrastructures

Les responsables de la sécurité nationale avertissent que la disposition sur la cryptographie dans la proposition de projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars pourrait pousser les transactions illicites de crypto-monnaie sur des marchés où le gouvernement américain n’a aucune portée, a rapporté le WSJ.

Comme certains participants de l’industrie, les responsables de la sécurité nationale estiment que cela ne fera qu’ajouter à la menace pour les individus, les entreprises et les agences gouvernementales américaines.

Comme nous l’avons signalé, le projet de loi avec sa définition large de «courtier» qui couvre même les mineurs, les développeurs et les jalonneurs pour déclarer le produit brut ainsi que les noms et adresses des parties à l’Internal Revenue Service, est actuellement à la Chambre.

L’IRS a l’intention de capter des milliards de dollars de recettes fiscales grâce à cette disposition fiscale crypto.

Étant donné que les développeurs, les mineurs et d’autres parties n’ont pas les informations requises à signaler, la communauté cryptographique s’est fortement opposée au projet de loi et a obtenu le soutien de certains sénateurs.

Selon les partisans de la cryptographie, y compris les participants au marché et maintenant certains responsables du renseignement et des forces de l’ordre estiment que si le projet de loi est adopté, cela stimulera l’activité économique à l’étranger ; en tant que tels, ils mettent désormais «en garde les décideurs politiques contre les réglementations trop agressives qui risquent d’exacerber les dangers pour la sécurité nationale».

La sénatrice républicaine du Wyoming Cynthia Lummis, ardente partisane des crypto-monnaies et détentrice de bitcoins depuis 2013, a également participé à l’introduction d’un amendement au projet de loi au Sénat, qui a été bloqué en raison d’un seul vote.

Son État a également été à l’avant-garde de la réglementation du secteur des actifs numériques en évolution rapide après avoir adopté des lois favorables à la cryptographie, notamment en jetant les bases de l’affrètement des banques cryptographiques du Wyoming, ou banques SPDI – les premières institutions financières entièrement réglementées aux États-Unis qui détenir la crypto en plus de la monnaie fiduciaire.

“Le Wyoming, en fait, avait tellement innové avec succès dans cet espace réglementaire et législatif qu’il était prêt pour les heures de grande écoute, de manière très importante”, a déclaré Lummis dans une interview, qui cite le Wyoming comme modèle de réglementation fédérale des 2 000 milliards de dollars. marché de la cryptographie.

Selon Chris Rothfuss, un sénateur de l’État du Wyoming qui préside le comité blockchain de la chambre, l’État doit faire quelque chose qui ne dépende pas des industries en déclin, et « la crypto-monnaie fournit une réserve de valeur alternative ainsi que la technologie qui diversifie notre économie, ” il a dit.

