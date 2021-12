Les responsables de l’AFCON tiennent des pourparlers d’urgence pour décider du sort du tournoi alors que Liverpool retient son souffle sur la disponibilité de Mohamed Salah et Sadio Mane

Des réunions d’urgence ont lieu pour décider si la Coupe d’Afrique des Nations aura lieu cet hiver, a-t-on dit à talkSPORT.

Une quarantaine de joueurs de Premier League sont attendus au Cameroun le mois prochain pour rivaliser avec leur pays lors de l’événement biennal.

Salah et Mane ont été la principale source de buts de Liverpool cette saison, comme d’habitude

Parmi eux, l’Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mane, dont l’absence pourrait coûter cher à Liverpool.

Cependant, les Reds pourraient ne pas perdre leurs deux attaquants étoiles car le tournoi, qui doit se dérouler entre le 9 janvier et le 6 février, est menacé.

Une augmentation des cas de COVID-19 à travers le monde a amené de nombreuses personnes à remettre en question les risques pour la santé imposés par la compétition, à la fois pour les joueurs et les fans.

Le Cameroun a enregistré moins de 100 000 cas officiels tout au long de la pandémie, mais des doutes subsistent quant à leur régime de dépistage, alors que moins de cinq pour cent de la population est entièrement vaccinée.

Pendant ce temps, la propagation de la variante Omicron au Royaume-Uni pourrait constituer une menace pour le Cameroun, si des joueurs de Premier League étaient envoyés à la CAN.

La Coupe d’Afrique des Nations est en jeu

L’animateur de talkSPORT, Simon Jordan, a déclaré: « Ils doivent appeler les instances dirigeantes à dire: » Nous avons besoin de soutien dans ce domaine, car c’est de la folie « .

« C’est de la folie d’envoyer des joueurs dans des pays qui n’ont aucun régime de test d’importance et aucune politique vaccinale d’importance. »

Et selon le journaliste Rob Harris, les conversations sur le sort du tournoi sont en cours.

Il est entendu que les officiels envisagent d’organiser le tournoi à huis clos ou de le déplacer au Qatar, tandis que l’annulation complète reste une possibilité.

Comme Klopp, Thomas Tuchel espère que la CAN n’ira pas de l’avant car il perdra son numéro un, Edouard Mendy au Sénégal

« Il y a des réunions d’urgence en cours au Cameroun », a déclaré Harris.

« Le président de la Confédération africaine, Patrice Motsepe, rencontre le président du Cameroun pour tenter de déterminer le sort de la CAN.

« Cela fait suite à des rencontres entre responsables de la CAF hier au Qatar, ils étaient là pour la Coupe arabe de la FIFA.

« Cette réunion n’a abouti à aucune conclusion ferme, à part la reconnaissance d’importants problèmes de santé autour de la CAN, qui commence dans 20 jours.

« Les managers de la Premier League essaieront de savoir ce qui va se passer, s’ils perdront des joueurs pendant plusieurs semaines. »

