Les responsables de Los Angeles ont approuvé une pétition visant à rappeler le procureur de district George Gascon – RedState ⋆ .

En Californie, l’année 2021 est officiellement l’année du rappel. Le registraire du comté de Los Angeles a approuvé les pétitions visant à rappeler le procureur du district de Los Angeles, George Gascón. Maintenant, l’horloge commence à tourner et le vrai travail commence!

Les promoteurs du rappel doivent collecter 579 062 signatures d’électeurs inscrits du comté de Los Angeles dans un délai de 160 jours afin de déclencher avec succès une élection de rappel. La date limite pour la collecte des signatures est le 27 octobre 2021 et, en cas de succès, une élection de rappel aurait probablement lieu en 2022.

«George Gascón a été élu en déguisant un programme radical, dangereux et pro-criminel de« réforme de la justice pénale », mais ce n’est pas ce qu’il fait», a déclaré Desiree Andrade, organisatrice et porte-parole de la campagne Recall George Gascón. «Ce qu’il a omis de mentionner, c’est qu’il s’occuperait des délinquants les plus odieux de notre société aux dépens des victimes et laisserait les tueurs de sang-froid revenir dans nos rues. Nous n’avons pas d’autre choix que de demander la destitution immédiate de Gascón parce que son expérience sociale tordue met en péril la sécurité de nos communautés et revictimise à nouveau les victimes et leurs familles.