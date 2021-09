Les responsables de Man Utd ont établi un plan initial pour atteindre la cible de transfert principale

in

Les responsables de Manchester United ont un plan initial en place pour signer le joueur qu’ils ont choisi comme cible principale au milieu de terrain, selon un rapport.

Uni connu un mercato estival exemplaire. Capturer le trio de Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo est un recrutement étonnant et un rêve à la fois pour les fans des Red Devils et pour Ole Gunnar Solskjaer. Pourtant, ils ont toujours des positions problématiques.

Entre les bâtons, il y avait un sujet de préoccupation la saison dernière, David de Gea et Dean Henderson n’ayant pas réussi à impressionner systématiquement.

Ronaldo a comblé l’écart d’un leader des buteurs, mais ils ont toujours besoin d’un nouvel attaquant à long terme l’été prochain.

Et ils n’ont pas réussi à remédier à leur manque évident de milieu de terrain défensif dominant, qui sera également une priorité à la fin de la saison.

Compte à rebours des meilleurs joueurs de Premier League par numéro de maillot (40-31): Grealish, Kane…

En effet, les dirigeants du club ont déjà discuté du cadre potentiel d’un accord pour résoudre ce problème.

C’est selon le MEN, qui rapporte que United a désigné Riz Declan comme cible de premier choix.

Le joueur de 22 ans a moins de trois ans pour son contrat avec West Ham et devrait donc être disponible à la vente l’été prochain.

Solskjaer aurait souhaité avoir un nouveau milieu de terrain, mais Varane et Sancho ont été prioritaires à la place.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Le riz est pas envie de signer un nouvel accord avec les Hammers et a déjà exprimé son intérêt à déménager à Old Trafford plus tôt cette année.

Alors qu’il était en service international en mars, il a interrogé ses coéquipiers anglais Harry Maguire et Luke Shaw à propos du club, également rapporté par les MEN.

United pense que la forte présence anglaise dans son équipe leur donne l’avantage dans la bataille pour Rice contre leurs rivaux de Premier League Chelsea.

La bataille du riz devrait s’ensuivre en 2022

Rice a bien sûr grandi dans l’académie de Chelsea et, comme United, le lorgne depuis plusieurs années.

Les Bleus vont déclinez l’option de 34 millions de livres sterling pour rendre le séjour de Saul Niguez à Stamford Bridge permanent si Rice est disponible à un certain prix, selon Caught Offside.

Chelsea a signé avec Saul un contrat de prêt d’une saison qu’ils peuvent transformer en un transfert à long terme s’ils le souhaitent.

Mais le rapport, via le point de vente espagnol Don Balon, indique que si Rice est disponible pour environ 70 millions de livres sterling, ils le poursuivront à la place.

LIRE LA SUITE: Pas de “retour direct” pour Ronaldo, alors que Rooney fait pression sur Manchester United