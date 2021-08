Les responsables des élections en Arizona font exploser les Cyber ​​Ninjas ⋆ 10z viral

L’examen controversé des élections en Arizona 2020 est presque terminé, mais les hauts responsables du plus grand comté de l’État et le bureau du secrétaire d’État n’attendent pas les conclusions, lançant une paire de frappes préventives contre un rapport qui pourrait atterrir dès la semaine prochaine. Deux responsables des élections en Arizona – un républicain et un démocrate – ont publié jeudi des rapports détaillés dénonçant « l’audit » partisan des bulletins de vote de la société privée Cyber ​​Ninjas dans le comté de Maricopa, qui devrait être publié la semaine prochaine.

La secrétaire d’État Katie Hobbs, une démocrate, a publié un exposé préliminaire exposant toutes les critiques de son bureau à l’égard du soi-disant « audit » électoral. Elle a détaillé les tests pré et post-électoraux des équipements électoraux effectués dans le comté de Maricopa et a qualifié l’effort mené par le Sénat de l’État de « secret et désorganisé » qui a systématiquement rejeté les meilleures pratiques d’un audit réel. Stephen Richer, l’archiviste républicain du comté de Maricopa, a publié jeudi un long rapport sous la forme d’une lettre ouverte aux républicains de l’État, contestant les pouvoirs des critiques et défendant ses propres positions républicaines. Les responsables électoraux de l’État s’y sont opposés et la société à la tête de l’effort, appelée Cyber ​​Ninjas, presque à chaque étape du processus, y compris Richer, Hobbs et le conseil de surveillance du comté de Maricopa contrôlé par le GOP.

Depuis fin avril, des entrepreneurs embauchés par le Sénat de l’État contrôlé par les républicains ont examiné tous les bulletins de vote déposés dans le comté de Maricopa, que le président Joe Biden a remportés en route pour renverser l’État, ainsi que le matériel électoral. Le processus était initialement censé prendre 60 jours, mais il s’est étendu bien au-delà.

L’examen en Arizona a été en proie à la désorganisation et aux luttes internes. Le propriétaire de Cyber ​​Ninjas est un partisan de Donald Trump et a promu des théories du complot sur l’élection. Des responsables ont déclaré qu’ils recherchaient des fibres de bambou dans les bulletins de vote, un clin d’œil à une théorie marginale selon laquelle les bulletins de vote auraient été introduits en contrebande d’Asie. Il a été financé par une organisation à but non lucratif dirigée par un correspondant du réseau d’information d’extrême droite One America News Network et un ancien PDG de la technologie qui a investi des millions dans la promotion des mensonges de Trump sur les élections.

La Cour d’appel de l’Arizona a statué que les #azaudit Cyber ​​Ninjas sont soumis à la loi sur les archives publiques car ils remplissent une fonction gouvernementale de base. Ils doivent remettre les dossiers à @weareoversight. pic.twitter.com/RbykpwcEOd – The AZ – abc15 – Data Guru (@Garrett_Archer) 19 août 2021

Le Sénat de l’État appelle le travail des Cyber ​​Ninjas un « audit », une étiquette presque universellement rejetée par les responsables électoraux et les experts parce que l’effort de l’Arizona a des processus mal définis et une adoption des théories du complot sur les élections de 2020.