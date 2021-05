Les responsables d’Obama Ben Rhodes et Tommy Vietor discutent du fait que le Hamas aimerait – RedState ⋆ .

Cela semble assez simple à comprendre.

Si des terroristes vous tirent dessus et tentent de vous anéantir, vous répondez et éliminez-les. S’ils essaient d’utiliser des civils comme couverture, vous essayez d’éviter les civils, mais vous avez toujours le droit de légitime défense.

Israël a donné aux organisations de médias un avertissement et le temps de sortir, donc personne n’a été blessé. Mais ils avaient le droit d’éliminer les terroristes.

Alors, quelle a été la réponse des «frères Obama», des anciens responsables de l’administration Obama, Ben Rhodes et Tommy Vietor? Sont-ils venus au soutien d’Israël ou ont-ils dit qu’ils avaient le droit de répondre aux terroristes en frappant le bâtiment? Nan.

Ce qui est fascinant à ce sujet, c’est que vous pouvez voir dans leur discussion pourquoi les Dems se trompent toujours dans leur politique au Moyen-Orient, pourquoi ils prennent toujours le mauvais côté.

Dernière réflexion à ce sujet… Je suis sûr que les bureaux du Hamas se trouvaient dans ce bâtiment et qu’ils co-localisent délibérément des opérations avec des civils. Mais ce n’est pas un problème nouveau. Et si Tsahal veut prétendre que l’effort militaire est ciblé, précis, etc… alors vous ne devriez pas frapper ce bâtiment – Tommy Vietor (@ TVietor08) 15 mai 2021

«Dernière réflexion à ce sujet», a déclaré Vietor. «Je suis sûr que les bureaux du Hamas se trouvaient dans ce bâtiment et qu’ils co-localisent délibérément des opérations avec des civils. Mais ce n’est pas un problème nouveau. Et si Tsahal veut prétendre que l’effort militaire est ciblé, précis, etc… alors vous ne devriez pas frapper ce bâtiment. “

Alors, quel est le résultat, si vous prenez cette posture, que vous ne devriez pas frapper le bâtiment s’ils prennent des boucliers humains? Vous devriez juste continuer à les laisser pilonner Israël avec des roquettes? Et puis ils prennent plus de boucliers humains, parce qu’ils savent que la tactique fonctionne? C’est à cela que mènerait ce conseil. Ce n’est pas un concept difficile à comprendre, sauf apparemment pour les frères Obama.

Ben Rhodes a répondu au Vietor.

À quoi sert ce bâtiment? Quelle dégradation du Hamas par rapport aux dommages civils et au ciblage des principaux organes de presse de Gaza? Il est difficile de ne pas conclure que la punition collective de tous les habitants de Gaza est le but. – Ben Rhodes (@brhodes) 15 mai 2021

«À quoi sert ce bâtiment?» Rhodes a argumenté. «Quelle dégradation du Hamas par rapport aux dommages civils et au ciblage des organes d’information les plus importants de Gaza? Il est difficile de ne pas conclure que la punition collective de tous les habitants de Gaza est le but. »

Euh, Ben? La dégradation du Hamas est en quelque sorte le problème ici. Pourquoi avez-vous un problème avec la dégradation du Hamas? J’imagine simplement qu’Israël comprend un peu plus que vous l’importance de la cible. Il n’y a pas eu de «dommage civil» puisqu’ils ont fait sortir les gens de là. Mais Ben va vraiment trop loin avec la propagande du Hamas, la qualifiant de «difficile de ne pas conclure que le châtiment collectif de tous les habitants de Gaza est le but». Comment est-ce que cela ne concerne pas complètement les terroristes? Ils ont averti les gens de sortir. Bien sûr, n’oublions pas qui soutient le Hamas, l’Iran, l’une des autres choses que Ben semble aimer beaucoup.

Suite? Vietor dit qu’il espère que Biden avertit Netanyahu de ne pas déplacer de troupes sur le terrain et «exige que Tsahal désescalade». Ce sont les gens d’Obama, et vous vous demandez pourquoi ils ont toujours coupé les jambes d’Israël sous eux.

J’espère que Biden a également averti Netanyahu de ne pas envoyer de forces terrestres à Gaza et a exigé que Tsahal désamorce les attaques et fasse un bien meilleur travail pour éviter les victimes civiles. Les lectures futures devraient reconnaître que tuer des civils à Gaza ne fait rien pour protéger les civils en Israël https://t.co/r3QDhBIZBz – Tommy Vietor (@ TVietor08) 15 mai 2021

J’ai écrit que cette discussion est fascinante, mais pas seulement parce qu’elle montre pourquoi l’équipe d’Obama a été un tel échec au Moyen-Orient.

C’est aussi une fenêtre probable sur ce qui se passe actuellement avec l’équipe de Biden, qui est fortement influencée par les gens d’Obama. Cela explique pourquoi nous recevons des commentaires de Jen Psaki dont nous avons parlé plus tôt: «Nous avons communiqué directement aux Israéliens que garantir la sûreté et la sécurité des journalistes et des médias indépendants est une responsabilité primordiale.»

Israël s’est occupé de cela et a assuré leur sécurité. Leur responsabilité primordiale est de protéger la vie de leur peuple et de défendre leur pays contre les attaques. Le tweet de Psaki vise donc à châtier Israël et à nourrir ceux de gauche.

HT: Twitchy