Les responsables du Bayern Munich réagissent à la prolongation du contrat de Joshua Kimmich

Bayern Munich ont finalement annoncé la prolongation du contrat de Joshua Kimmich et, comme le milieu de terrain lui-même sur le terrain, les fans ne peuvent pas garder leur calme. Le club a mis une éternité à rendre l’accord public, mais il vaut mieux tard que jamais. Les officiels sont extrêmement heureux d’avoir l’un de leurs meilleurs joueurs pour rester au club pendant encore quatre ans.

Le président du club Herbert Hainer est ravi de conserver le n°6 au Bayern et envisage de remporter d’autres trophées avec lui. Hainer a déclaré: «Nous sommes heureux d’aller dans le futur avec Joshua Kimmich. Il est devenu un joueur international de premier plan avec nous, et il est important pour nous de garder des joueurs de cette qualité dans notre équipe à long terme. Avec lui, le FC Bayern a les meilleures chances d’atteindre à nouveau des objectifs grands et ambitieux à l’avenir. »

Oliver Kahn, le PDG du club, s’est fait l’écho de la joie de Hainer d’avoir achevé avec succès l’extension de Kimmich. Il a déclaré: “Joshua s’identifie totalement au FC Bayern. Il a reconnu la valeur de jouer à long terme dans un club, de pouvoir façonner les choses et de faire partie d’un grand succès et d’une époque. Il sait qu’il a l’opportunité au FC Bayern de concrétiser tous ses objectifs ambitieux. Le package que nous pouvons lui proposer est extrêmement attractif pour tout joueur international de premier plan. »

Hasan “Brazzo” Salihamidžić a clairement indiqué que le Bayern donnerait toujours la priorité au maintien de ses meilleurs joueurs au club. Il envisage que le milieu de terrain grandisse et réalise plus à l’avenir et veut qu’il le fasse au Bayern.

Salihamidzic a déclaré : « Avec cette prolongation de contrat, le FC Bayern envoie un signal fort, à la fois en interne et en externe. Nous voulons nos meilleurs joueurs sur des contrats à long terme. Joshua Kimmich développera ses énormes qualités de joueur de premier plan au FC Bayern dans les années à venir et entrera dans l’histoire. C’est un footballeur de classe mondiale avec une mentalité formidable, offrant tout à la fois en tant que professionnel et en tant que personne qui caractérise toujours le FC Bayern.

(Citations via FCBayern.com)