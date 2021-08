Les responsables du comté de Dallas défient l’interdiction des mandats de masque du gouverneur Greg Abbott 10z viral

Le comté de Dallas, une plaque tournante de la gauche dans l’État rouge du Texas, fait tout ce qui est en son pouvoir pour défier l’interdiction du gouverneur Greg Abbott des mandats de masques dans l’État, mais le responsable républicain fera-t-il quelque chose?

Après avoir émis un mandat de masque à l’échelle de l’État en juillet dernier, puis l’avoir révoqué ce printemps, Abbott a publié un décret exécutif en mai interdisant les mandats de masque par des entités gouvernementales telles que les comtés, les villes, les districts scolaires et les responsables de la santé dans l’État de Lone Star. Tout gouvernement local qui a défié l’ordre et exigé des couvre-visages en dehors des maisons de soins infirmiers, des hôpitaux ou des prisons, qui sont tous exemptés de la règle, pourrait être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 $.

“Ce décret remplacera toute exigence de couvrir le visage imposée par une entité gouvernementale locale ou un fonctionnaire, sauf dans les cas explicitement prévus…”, indique le décret.

Cette semaine, cependant, le Dallas Independent School District a fièrement annoncé qu’il exigerait des couvre-visages pour les enseignants et les élèves, qui courent moins de risques de contracter ou de transmettre le COVID-19 que la grippe saisonnière. Le surintendant Michael Hinojosa a écarté la menace d’une amende en déclarant à Dallas Morning News que « Tout cela va se jouer de lui-même, et nous ne serons pas les seuls à prendre cette mesure.

Un juge du district de Dallas avait précédemment émis mardi une ordonnance d’interdiction temporaire empêchant l’exécution du décret d’Abbott. Peu de temps après, le juge du comté de Dallas, Clay Jenkins, a émis mercredi un nouveau mandat de masque pour le comté, déclarant que les couvre-visages sont requis dans les écoles, les garderies, les entreprises, les magasins, les restaurants et tout bâtiment du comté de Dallas.

“Nous sommes tous une équipe de santé publique et l’ennemi est le virus”, a déclaré Jenkins. “En ce moment, l’ennemi est en train de gagner.”

Lorsqu’on lui a demandé si Abbott prévoyait de prendre des mesures ou de dénoncer la volonté du district scolaire de défier son décret, son bureau a simplement réitéré que «les parents et les tuteurs ont le droit de décider si leur enfant portera un masque ou non, comme pour tout autre autre décision dans la vie de leur enfant.

«Nous travaillons tous pour protéger les enfants du Texas et les plus vulnérables d’entre nous, mais violer les décrets du gouverneur – et violer les droits parentaux – n’est pas la bonne façon de le faire. Le gouverneur Abbott a clairement indiqué que le temps des mandats de masque était révolu; c’est maintenant le temps de la responsabilité personnelle », a déclaré l’attachée de presse d’Abbott, Renae Eze, dans une déclaration à The Federalist. “… La meilleure défense contre ce virus est les vaccins COVID, et nous continuons d’encourager fortement tous les Texans éligibles à se faire vacciner.”

Elle a également déclaré que le bureau du gouverneur travaillait avec le bureau du procureur général pour faire appliquer l’ordonnance mais n’avait proposé aucun plan d’action spécifique.

« Le bureau du procureur général a défendu avec succès les décrets du gouverneur dans le passé, et nous sommes convaincus qu’ils le feront à nouveau », a déclaré Eze.

Le bureau du procureur général du Texas n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Federalist au moment de la presse.

Jordan Davidson est rédacteur à The Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.