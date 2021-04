Les responsables du GP de Miami espèrent épater les gens avec un lieu

Avant le premier Grand Prix de Miami en 2022, les responsables disent qu’ils veulent que les personnes qui y assistent soient «époustouflées» par le lieu.

La Formule 1 a officiellement annoncé un accord de 10 ans pour commencer à accueillir une deuxième course aux États-Unis à partir de 2022 et au-delà, Miami étant le lieu choisi.

La course aura lieu au stade Hard Rock des Dolphins de Miami, où une toute nouvelle piste de 5,41 km et 19 virages sera construite.

L’associé directeur Tom Garfinkel espère que non seulement cela fournira de bonnes courses, mais qu’il fera partie d’un site qui offre tout à fait le spectacle.

«Nous voulons créer un environnement dans lequel les gens sont époustouflés lorsqu’ils y arrivent», a-t-il déclaré selon motorsportweek.com.

«Je pense, en commençant par une sorte de feuille de papier vierge, [we have been able] pour concevoir un circuit avec les designers – et la Formule 1 et la FIA – qui a beaucoup d’opportunités de dépassement.

«Il y aura des vues, vraiment, depuis le stade, qui se trouve au centre du circuit, [where] vous pouvez vous promener sur le pont supérieur du stade et voir chaque virage sur la piste de course, je pense que c’est une opportunité assez unique.

«Je pense que l’infrastructure que nous avons en place, les espaces de club, les choses dont nous pouvons profiter sur et autour du campus, ça va être magnifique.

Bienvenue à Miami 😎🌴 Montez à bord pour un tour virtuel du circuit ensoleillé qui accueillera @ f1miami en 2022! 🎥 🎥 x conceptions de circuits Apex

🎮 x Assetto Corsa # MiamiGP # F1 @HardRockStadium pic.twitter.com/McHCF5Mc1Z – Formule 1 (@ F1) 22 avril 2021

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles une course de F1 à Miami serait ajoutée au calendrier depuis des années, avec des discussions sur une course de rue dans le centre-ville.

En fin de compte, le Hard Rock Stadium a été favorisé, et Garfinkel pense que c’était le meilleur choix à bien des égards.

«Pour moi, je pense qu’à certains égards, ce sera beaucoup mieux à certains égards», a-t-il ajouté.

«Lorsque nous avons initialement examiné la conception de la ville, vous avez beaucoup de contraintes autour d’une piste de course. Quand nous avons regardé le site de Hard Rock, nous avions essentiellement une feuille de papier vierge avec laquelle travailler.

“Et deuxièmement, [we will] être en mesure de vivre de grandes expériences qui reflètent de manière unique la diversité de Miami et tout ce que nous faisons.

«Et encore une fois, ayant une infrastructure existante là-bas, ayant des choses en place, nous pensons que nous sommes dans une meilleure position pour être en mesure de le faire.»

