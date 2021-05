Les responsables électoraux du comté de Fulton, en Géorgie, agissent comme s’ils avaient quelque chose à cacher – RedState ⋆ .

La semaine dernière, j’ai rendu compte de l’évolution du litige post-électoral en cours dans le comté de Fulton, en Géorgie, dans lequel les plaignants avaient obtenu une ordonnance d’un juge de la Cour de l’État de Géorgie leur donnant l’autorisation d’inspecter des copies de 145000 bulletins de vote par correspondance envoyés par la poste depuis le Élection 2020.

Le juge Amero a ordonné que des copies haute résolution soient faites des 145 000 bulletins de vote par correspondance, tandis que les originaux resteront sous la garde des fonctionnaires électoraux. Mais les copies devraient permettre aux plaignants de rechercher certains types d’irrégularités possibles, par exemple si des bulletins de vote ont été marqués à la machine puis copiés en grand nombre. Les bulletins de vote par correspondance doivent tous être marqués à la main par l’électeur.

Les poursuites sont contestées par les responsables du comté de Fulton, mais le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger – qui a affirmé à maintes reprises que le résultat de l’élection présidentielle de Géorgie était exempt de fraude – a applaudi la décision du juge Amero.

Dans un communiqué, Raffensperger a cité « une longue histoire de mauvaise gestion des élections » dans le comté de Fulton. “Dès le premier jour, j’ai encouragé les Géorgiens ayant des préoccupations légitimes au sujet des élections dans leurs comtés à poursuivre ces revendications par des voies légales”, a déclaré Raffensperger. “Le comté de Fulton a une longue histoire de mauvaise gestion des élections qui a naturellement affaibli la confiance des électeurs dans son système. Autoriser cet audit offre une autre couche de transparence et d’engagement des citoyens. »

Un peu plus d’une semaine s’est maintenant écoulée depuis l’ordonnance du juge Amero, et des événements déconcertants se sont produits pendant cette période.

L’ordonnance du juge Amero précisait que les plaignants seraient autorisés à inspecter des copies haute résolution des 145 000 bulletins de vote, mais que les bulletins de vote originaux resteraient dans une installation sécurisée du comté. Les détails de la copie et de l’inspection devaient être réglés entre les parties et le tribunal. En faisant droit à la requête en inspection des bulletins de vote, le juge Amero a noté qu’aucune partie n’avait demandé le rejet de la plainte.

Mais après l’ordonnance du juge Amero, le 26 mai, le comté de Fulton a déposé une requête pour rejeter la plainte. En plus de prétendre que le comté de Fulton lui-même ne devrait pas faire l’objet de la plainte puisque les élections ont été organisées par le conseil électoral du comté, le comté de Fulton a également allégué que les plaignants n’avaient pas respecté les exigences légales pour le dépôt d’un « concours électoral », et sur sur cette base, la plainte doit être rejetée.

Le juge Amero avait prévu une réunion à l’entrepôt de stockage des bulletins de vote le 27 mai. En réponse aux requêtes déposées le 26 mai, le juge Amero a reporté la réunion. Il a déclaré que les motions doivent être résolues avant que le tribunal n’autorise l’accès et l’inspection des bulletins de vote.

C’est là où en étaient les procédures judiciaires vendredi dernier. Mais ce n’est pas tout ce qui s’est passé.

Le samedi 29 mai, vers 16 h 30, une alarme s’est déclenchée dans l’entrepôt où les bulletins de vote originaux sont stockés dans une pièce verrouillée. La sécurité a répondu – plus à ce sujet ci-dessous – et a trouvé la porte de l’entrepôt déverrouillée et ouverte. Le lieu de stockage est au 1365 English Street, à Atlanta, qui est l’adresse du « Fulton County Election Preparation Center ».

Selon le site Web CreativeDestructionMedia.com, il a mené un entretien avec l’avocat des plaignants, Robert Cheeley concernant les événements qui ont conduit à l’alarme de samedi.

Le 21 mai, peu confiant dans la sécurité assurée par le comté de Fulton, Cheeley avait pris des dispositions pour que la police en dehors des heures de service s’assoie dans des véhicules de police et surveille le lieu de stockage. Cheeley affirme que les avocats du comté de Fulton se sont plaints au juge Amero que les policiers en congé avaient « intimidé » les employés de la commission électorale du comté de Fulton parce qu’ils étaient garés sur le parking du bâtiment du comté. Il a affirmé que les responsables du comté de Fulton avaient dit au juge qu’ils pourraient arrêter les agents en congé pour « intrusion ».

Pour mettre fin à la petite querelle, le juge Amero a demandé à Cheeley d’avoir son parc de sécurité hors service dans la rue publique devant l’établissement et de ne pas se garer sur le parking.

À partir du 25 mai, le comté de Fulton a commencé à avoir deux adjoints du shérif du comté de Fulton en service pour assurer la sécurité du lieu de stockage conformément à l’ordonnance du juge Amero selon laquelle ils assurent la sécurité des bulletins de vote 24h / 24 et 7j / 7 jusqu’à ce qu’ils soient copiés et inspectés.

Mais le samedi 29 mai, les deux véhicules ont quitté le parking à 16h00 et sont partis pendant deux heures. À 16 h 30, l’alarme s’est déclenchée.

L’alarme a été remarquée par les agents de sécurité privés assis dans leur voiture dans la rue. Ils sont allés enquêter et ont trouvé la porte déverrouillée et ouverte.

C’est une image que l’avocat a fournie de la porte laissée ouverte dans le bâtiment soi-disant sécurisé où les bulletins de vote sont conservés. pic.twitter.com/jfqJ2zkdtt – Emerald Robinson ✝️ (@EmeraldRobinson) 30 mai 2021

Selon Cheeley, ce n’est qu’à 20 heures qu’un responsable du comté de Fulton est arrivé à l’endroit où verrouiller la porte – une clé était nécessaire pour le faire.

Cheeley a reçu un e-mail d’un individu nommé Bob Ferguson, qui semble être lié au comté de Fulton ou au bureau du shérif d’après le contenu de l’e-mail :

Deux députés du comté de Fulton chargés de surveiller le bâtiment sécurisé où les bulletins de vote étaient conservés semblent avoir quitté le bâtiment 20 minutes avant le déclenchement de l’alarme. pic.twitter.com/5B9Ej5nyul – Emerald Robinson ️ (@EmeraldRobinson) 31 mai 2021

[h/t to Emerald Robinson and Newsmax who have been on this story since it first broke on Saturday].

Les 22 et 29 mai étaient tous les deux des samedis et l’alarme s’est déclenchée les deux jours. Si vous regardez attentivement les photos de la porte, vous pouvez voir qu’il n’y a pas de bouton ou de poignée à l’intérieur, avec seulement un bouton à pêne dormant au-dessus de la zone de la poignée de la porte. Il n’y a probablement qu’une poignée à l’extérieur, sans mécanisme de verrouillage, et le pêne dormant à l’extérieur est tourné avec une clé. Si le pêne dormant n’est pas tourné en position verrouillée, la porte peut simplement être ouverte.

Cheeley a déclaré dans son interview qu’il avait l’intention de déposer des requêtes pour outrage au tribunal cette semaine en ce qui concerne le non-respect par le comté de l’ordonnance du tribunal selon laquelle les bulletins de vote doivent être conservés dans un endroit sécurisé. Que quelque chose se soit réellement passé en ce qui concerne les bulletins de vote stockés à l’intérieur est probablement une question à laquelle il ne sera pas répondu tant que les motions déposées par le comté ne seront pas résolues.