Les ressortissants et les Tigres s’affrontent pour la plus grosse raclée de la journée

20/07/2021 à 7h54 CEST

Le partant Jon Lester a frappé sept manches sans but et a frappé un circuit, le voltigeur dominicain Juan Soto a frappé une paire de circuits et Les Nationals de Washington ont battu les Marlins de Miami 18-1. Lester (3-4) a connu sa plus longue performance de la saison au cours de laquelle il a accordé six coups sûrs, en a retiré sept sur des prises et n’a pas marché. Le lanceur vétéran a réussi ses quatrièmes circuits en carrière ainsi qu’un simple pour son quatrième match au cours duquel il a réussi au moins deux coups sûrs.

Soto a poursuivi son rythme ardent post-All-Star, allant 3-en-4, perdant cinq points et marquant trois. À 17-10, il a une MPM de 0,588, avec cinq circuits, 11 points produits et huit points marqués en quatre matchs depuis la pause. Trea Turner a également frappé un circuit et un triple pour conduire en quatre points pour les Nationals, qui ont commencé une fusillade de six matchs contre les Marlins, qui sont à la dernière place, et les Oriols de Baltimore.

Ross Detwiler (1-1), qui était le partant parmi les releveurs de Miami, a été retiré du monticule en deuxième manche alors qu’il n’avait aucun retrait après avoir accordé huit points et sept coups sûrs, dont quatre circuits.

En plus de Soto, qui est allé 4-3, avec trois points marqués et cinq points produits, le coup latino-américain a été décisif dans l’offensive des Nationaux avec les Vénézuéliens Alcides Escobar 3-2, trois points, et Gerardo Parra 5-3, deux marqués , un a produit, tandis que le Cubain Yadiel Hernández est allé 1-1, un a marqué, un point produit.

Le Vénézuélien Miguel Cabrera effectue cinq runs

Le vétéran du premier but vénézuélien Miguel Cabrera, avec cinq points produits, a mené l’attaque radicale de les Tigers de Detroit qui ont battu les Texas Rangers 14-0 en battant. Cabrera a frappé un double des buts à la cinquième manche des quatre touchés des Tigers qui ont brisé le match en leur faveur. Les Rangers ont perdu six matchs de suite, les trois derniers 29-0 au total. La dernière équipe de la ligue majeure à autoriser autant de jeux blancs en trois matchs consécutifs était les Brooklyn Superbas en 1906, qui ont été dominés 31-0 entre le 6 et le 9 juillet.

Le partant des Tigers Casey Mize ne devait lancer que trois manches alors que l’équipe tentait de limiter son travail. Cependant, après avoir retiré ses trois frappeurs partants, il est revenu pour la quatrième manche, n’accordant qu’un seul coup sûr. Il en a retiré quatre. Le Portoricain Joe Jiménez (4-1) a remporté la victoire en releveur.

Le partant Kyle Gibson (7-1) a accordé huit points et a égalé son plus grand nombre de touchés avec 11 coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches. Les Tigers ont également mis fin à leur séquence de 16 victoires consécutives en tant que partant lorsqu’ils ont gagné 5-3 le 7 juillet.

Avec Cabrera, son compatriote Harold Castro est allé 3-2 avec un marqué et un point produit, et Victor Reyes 5-4 avec trois points, tandis que le Mexicain Isaac Paredes est allé 3-3, un a marqué.

La recrue Spenser Watkins menotte les Rays et reste invaincue

Le partant recrue Spenser Watkins a accordé un point en six manches et Les Oriols de Baltimore ont battu les Rays de Tampa Bay 6-1 dans ce qui était sa troisième victoire consécutive, sa plus longue séquence de la saison. Watkins, 28 ans, à son troisième départ et à sa quatrième performance en carrière, a accordé quatre coups sûrs, a marché deux et a retiré sept frappeurs adverses sur des prises. Sa MPM est passée de 1,74 à 1,65 (trois points mérités en 16 manches 1/3). Watkins (2-0) a été signé en tant qu’agent libre des ligues mineures après n’avoir vu aucune action en 2020 et être resté de 2014 à 2019 dans l’organisation de Detroit. Le droitier avait envisagé de gérer une équipe de première année en Arizona avant de signer avec Baltimore.

Le joueur de troisième but Kelvin Gutierrez a produit un point avec un simple relié au partant Ryan Yarbrough (6-4) et Austin Hays a réussi un doublé RBI contre Matt Wisler.

Le Dominicain Nelson Cruz conduit le run gagnant des Twins

Le vétéran frappeur désigné dominicain a frappé une mouche sacrifice en huitième manche après avoir égalé le match avec un circuit en solo en sixième et Les Twins du Minnesota ont défait les White Sox de Chicago 3-2 dans le premier duel d’un programme double. Le joueur de champ intérieur compatriote Jorge Polanco a ajouté un point produit avec un simple au huitième et le Minnesota a mis fin à une séquence de trois défaites consécutives en battant les rivaux de la division White Sox pour la troisième fois en 13 matchs.

Le frappeur de pincement Gilberto Celestino, le coureur automatique des Twins au deuxième but, s’est hissé au troisième rang au huitième grâce à un simple du deuxième but vénézuélien Luis Arráez face à Garrett Crochet (2-5). Le joueur de troisième but Josh Donaldson a envoyé un joueur au sol à travers la zone du joueur de troisième but Jake Burger, glissant et Celestino a pu revenir au troisième but, laissant les bases chargées. Après que le voltigeur de gauche Trevor Larnach a été retiré sur des prises, Cruz, qui est allé 3-1 avec un point marqué et deux points produits, a envoyé sa mouche au centre du releveur Ryan Burr pour mettre le Minnesota en place. Le simple de Polanco porte la marque à 3-1.

Tyler Duffey (2-2) a lancé un septième but sans but et a marqué deux buts pour la victoire.

La pluie oblige à reporter les Braves – Padres

La pluie qui touche toute la zone urbaine d’Atlanta lundi a forcé le report du match que l’équipe à domicile des Braves contre les Padres de San Diego devait jouer ce soir. Le match a été reprogrammé pour un programme double qui sera joué mercredi. Le premier match de mercredi débutera à 12h20 et le remplacement à 5h20.