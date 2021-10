Les ressources de la ville du Texas mises à rude épreuve suite à l’afflux de migrants à Del Rio

Les ressources de Laredo mises à rude épreuve par l’afflux de migrants

Pour aider au traitement des 15 000 migrants haïtiens qui sont passés par Del Rio, les douanes et la protection des frontières ont construit une tente de 100 000 pieds carrés à Laredo, au Texas, à environ 180 miles de Del Rio. Les petites villes comme Del Rio n’ont pas les ressources nécessaires pour les traiter, alors elles les transportent vers des zones de taille moyenne comme Laredo. Une fois qu’ils sont traités à Laredo, ils sont transportés en bus vers des villes encore plus grandes comme Houston et Dallas. Le directeur de la ville de Laredo dit que la ville n’a pas les ressources – financières, médicales, humaines – pour une autre poussée, mais elle fera de son mieux. Le service de police est également mis à rude épreuve car il fait face aux conséquences de l’immigration illégale, comme le démantèlement des cachettes et le trafic d’êtres humains.

LAREDO, TEXAS – Certains des 15 000 migrants haïtiens arrivés à Del Rio il y a deux semaines sont toujours en cours de traitement dans d’autres villes du Texas.

L’une de ces villes est Laredo, où les douanes et la protection des frontières ont construit une installation temporaire pour faire face au grand nombre d’immigrants illégaux entrant. C’est une tente de 100 000 pieds carrés destinée à donner plus d’espace au CBP pour traiter les immigrants.

Mais le fardeau pèse également sur les autorités locales et les forces de l’ordre, qui disent manquer de ressources.

“Tous les regards sont tournés vers la frontière”, a déclaré Robert Eads, directeur municipal de Laredo.

Les villes frontalières comme Laredo sont quotidiennement confrontées aux défis de la crise de l’immigration. Des centaines de personnes, parfois plus d’un millier, viennent chaque jour.

Eads dit que cela met à rude épreuve les ressources.

Laredo, au Texas, est situé le long de la frontière américano-mexicaine. C’est à environ 180 miles de Del Rio.

“Ce que nous allons devoir faire, c’est prendre des ressources de notre communauté que nous devrons appliquer ailleurs”, a déclaré Eads. “S’il s’agit d’un EMT, d’un service d’incendie, d’un service de police, d’un contrôle de la circulation – quel qu’il soit – nous allons devoir suspendre cela pour pouvoir résoudre ce problème.”

En août, la ville de Laredo a commencé à transporter des migrants en bus vers des villes plus grandes comme Austin, Dallas et Houston, qui ont une plus grande capacité hospitalière. C’était au détriment de la ville et des contribuables – environ 6 000 $ à 8 000 $ par jour.

“Notre système de santé ne peut pas prendre en charge ces volumes”, a déclaré Eads. “Même si un migrant lui-même, Dieu nous en préserve, tombe malade, c’est la même ressource qui va nous manquer, donc il se peut qu’il n’obtienne pas les services dont il a besoin.”

Certains des migrants haïtiens qui sont passés par Del Rio à la mi-septembre sont toujours en cours de traitement dans une installation temporaire à Laredo.

La tente à parois souples se trouve à environ 180 milles de l’endroit où les migrants ont traversé la frontière pour la première fois.

Les douanes et la protection des frontières ont ouvert une installation temporaire à Laredo, au Texas, pour aider à traiter les migrants. Il fait 100 000 pieds carrés.

Del Rio, avec une population d’environ 35 000 habitants, n’a pas les ressources nécessaires pour traiter autant de personnes.

“Il est important de garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un centre de détention, ni conçu pour une détention à long terme. Il n’est pas conçu pour détenir des étrangers criminels et ce n’est pas une prison”, a déclaré Matthew Hudak, chef de la patrouille frontalière du secteur de Laredo, dans un communiqué. Libération.

Le CBP fournira des repas, des soins d’hygiène et des services de blanchisserie.

Selon le CBP, il dispose de 36 douches individuelles, d’une zone d’attente, de lavabos et de toilettes, de 34 postes de travail et d’une télévision pour le divertissement.

“C’est vraiment une installation temporaire pour nous laisser l’espace dont nous avons besoin pour traiter les personnes que nous amenons, puis les déplacer vers le reste du processus”, a déclaré le chef Hudak.

Les migrants seront transportés en bus vers de plus grandes villes, cette fois financés par le gouvernement fédéral.

Le directeur dit que la capacité de traitement de la ville est de 200 à 300 personnes par jour, mais que l’installation de tentes en reçoit environ 1 200 par jour.

“Il est plus rapide de conduire ou de bus des migrants de Del Rio, au Texas, en trois ou quatre heures et de les amener à Laredo parce que nous les traitons ensuite dans le délai dont ils ont besoin … (Del Rio) n’a tout simplement pas (ressources)” dit Eads.

Des migrants ont également été évacués par avion de l’aéroport international de Laredo.

En outre, à la suite de l’afflux de migrants à Del Rio, certains postes de contrôle des patrouilles frontalières ont été fermés afin que le personnel puisse être réaffecté pour aider à traiter les migrants.

Eads dit qu’au cours de ses 49 ans de vie, il n’a jamais entendu parler ni vu cela se produire.

Pendant ce temps, la plus grande préoccupation du département de police de Laredo en matière d’immigration illégale est le trafic d’êtres humains.

“Nous avons des cachettes qui surgissent partout”, a déclaré l’enquêteur Joe Baeza, du bureau d’information publique du LPD. “Dans une maison en particulier, nous avions près de 100 personnes. Trois salles de bain pour 100 personnes. Ça va être salissant.”

LPD a répondu à 121 appels concernant des cachettes jusqu’à présent cette année.

“Le département a toujours les mains pleines, mais plus encore maintenant avec ces questions liées à l’immigration”, a déclaré Baeza.

La ville demande au gouvernement fédéral un financement pour acheter plus d’autobus et embaucher du personnel supplémentaire en prévision d’une autre augmentation potentielle.