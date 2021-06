Les restaurants et les petites entreprises près du siège d’Amazon montrent des signes de vie alors que le géant de la technologie ajuste les règles de travail à distance

Le stand de banane d’Amazon est de retour au siège de l’entreprise à Seattle alors que les travailleurs commencent leur retour au bureau. (Photos . / Taylor Soper)

Cinque Terre Ristorante avait des sources de revenus presque coupées lorsque des milliers d’employés d’Amazon ont commencé à travailler à distance en mars 2020. Mais près d’un an et demi plus tard, le restaurant vient de rouvrir pour le déjeuner quotidien cette semaine après avoir constaté une augmentation du trafic piétonnier autour de son emplacement sur le campus d’Amazon près du centre-ville de Seattle.

“Je ne pense pas que cela revienne lentement à la normale”, a déclaré Michael Barnett, directeur général des Cinque Terre. « Je pense que ça revient rapidement à la normale.

Amazon ajuste les directives de retour au bureau, dit que les employés peuvent travailler à distance deux jours par semaine

Alonso Sanchez, responsable de la réception chez Mamoon, a partagé des sentiments similaires. Le restaurant du Moyen-Orient dépend également fortement des employés d’Amazon qui viennent au bureau – 70 % de son activité est liée à Amazon, a déclaré Sanchez.

“Aujourd’hui est vraiment occupé”, a-t-il déclaré jeudi alors qu’une petite ligne se formait à l’extérieur, juste en face des sphères d’Amazon. “Ce n’est pas tout à fait normal, mais nous y arrivons à coup sûr.”

Les employés de l’entreprise Amazon sont de retour au bureau alors que les taux de cas de COVID-19 ralentissent et que de plus en plus de personnes reçoivent des vaccins ; 70% des habitants de l’État de Washington ont désormais au moins une dose. L’énergie sur et autour de son campus cette semaine était certainement un changement par rapport à l’ambiance de la ville fantôme il y a un an. Et c’est une bonne nouvelle pour les restaurants et autres petites entreprises qui ont été décimés pendant la pandémie alors que les travailleurs de la technologie sont restés à la maison.

Mais atteindre les niveaux de ventes d’avant la pandémie pourrait ne pas être possible compte tenu des nouveaux plans de retour au travail d’Amazon pour les employés de l’entreprise.

Jeudi, un propriétaire de chien solitaire et son copain près des sphères d’Amazon à Seattle.

Cette semaine, la société a publié de nouvelles directives qui permettront un mélange de travail à distance et en personne. Amazon a déclaré aux employés que sa nouvelle base de référence serait de trois jours par semaine au bureau et la possibilité de travailler à distance jusqu’à deux jours par semaine.

Le nouveau plan s’éloigne de la communication en mars qui vantait un “retour à une culture centrée sur le bureau”. Ce changement reflète la façon dont Amazon et d’autres employeurs s’efforcent de remplir à nouveau les bureaux sans s’aliéner les travailleurs qui ont adopté de nouveaux styles de vie et de travail à distance.

Mais le fait que plus de 40 000 travailleurs viennent sur le campus au moins la moitié de la semaine procure toujours un sentiment de soulagement aux entreprises locales, y compris les hôtels, les salons, les garderies pour chiens et autres qui dépendent d’Amazon.

“Les employés d’Amazon qui reviennent au bureau ont certainement stimulé notre flux tout au long de la journée”, a déclaré Mackenzie Hughes, chef d’équipe pour Joe & the Juice, un magasin de smoothies au bas du bâtiment re:Invent de 37 étages d’Amazon.

Plus de 70% des entreprises du centre-ville qui existaient avant la pandémie ont maintenant rouvert, selon la DSA.

« Les travailleurs reviennent au centre-ville et nos restaurants, détaillants et lieux d’art et de culture ont besoin d’eux pour revenir », a déclaré Jon Scholes, président et chef de la direction de la Downtown Seattle Association. « Il s’agit d’un élément essentiel de la reprise du centre-ville.

Les graphiques ci-dessus montrent la présence quotidienne moyenne d’employés de bureau et le trafic piétonnier quotidien moyen dans le centre-ville de Seattle depuis janvier 2020.

Le nouveau plan d’Amazon pourrait en fait être préféré pour certaines petites entreprises qui ne sont pas tout à fait prêtes à gérer un afflux de clients. Barnett des Cinque Terre a qualifié le retour des employés de bureau d'”épée à double tranchant” étant donné que le restaurant a du mal à embaucher du personnel. C’est l’un des nombreux restaurants qui ont du mal à ramener des travailleurs.

Isaac Lopez et Jamie Flores (à droite) dans leur camion à tacos sur le campus d’Amazon South Lake Union.

Isaac Lopez a aidé à gérer un camion à tacos pendant plus d’une décennie, ouvrant pour le déjeuner tous les jours sur le campus d’Amazon South Lake Union. Il a réussi à faire tourner le moteur et espère maintenant que les choses reviennent à la normale. Mais il reste prudent.

S’il y a une leçon à tirer des 18 derniers mois, c’est qu’on ne peut pas prédire l’avenir.

“Nous sommes un peu plus occupés et nous avons dû embaucher une troisième personne”, a déclaré Lopez. « Mais nous ne voulons pas espérer. On ne sait jamais.”