Les restaurants massifs de Zorawar Kalra cherchent à lever des capitaux pour 6 marques de cuisine en nuage

Par Malini Bhupta

La pandémie et les fermetures intermittentes ont aidé Massive Restaurants, une entreprise de restauration haut de gamme qui exploite des marques comme Masala Library, KODE et Pa Pa Ya, à découvrir l’opportunité de la cuisine en nuage.

Après la deuxième vague débilitante de Covid, les dépenses de consommation dans les restaurants sont revenues aux niveaux d’avant Covid dans les villes où les restrictions ont été levées. Zorawar Kalra, promoteur de Massive Restaurants, s’attend à ce que les activités de novembre et décembre soient les meilleures depuis une décennie.

Malgré le retour des consommateurs dans les restaurants, le business du cloud reste une opportunité très lucrative pour des acteurs comme Massive Restaurants. Il n’est donc pas surprenant que Kalra cherche à lever de nouveaux capitaux alors qu’il cherche à étendre son empreinte de cuisine cloud dans 10 nouvelles villes d’ici la fin de l’exercice 22. La société a déjà levé quelques tours de financement, la société de capital-risque de taille moyenne Gaja Capital ayant investi 160 crore lors du dernier tour. Plus tôt ce mois-ci, le rival de Kalra, Rebel Foods, une chaîne de cuisines en nuage, a rejoint le club des licornes après avoir levé 175 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série F, auprès de certains investisseurs existants et du Sovereign Wealth Fund of Qatar.

Au début de cette année, la société a lancé deux marques de livraison appelées Louis Burger et Butter Delivery. Les deux marques ont une valeur de commande moyenne supérieure à 500 par commande, tandis que la plupart des autres cuisines cloud ont tendance à faire des remises et à profiter de valeurs de commande moyennes beaucoup plus basses. L’entreprise alloue désormais plus de 50 % de ses ressources à son activité cloud.

Massive Restaurants, qui gère 32 restaurants gastronomiques dans neuf villes, cherche maintenant à lever des capitaux pour investir davantage dans le secteur des cuisines en nuage, car l’économie de l’unité est nettement plus élevée dans ce secteur. Selon Kalra, « l’économie d’unité pour les cuisines en nuage est très lucrative. Nos ventes d’une cuisine cloud de 300 pieds carrés sont les mêmes que celles de nos restaurants de 4 000 pieds carrés, c’est pourquoi nous allouons 50 % de nos ressources à ce côté de l’entreprise. La société cherche à lancer six nouvelles marques qui comprendront Jiggs Kalra Biryani, une marque de pizza et une marque de cuisine gastronomique du nord de l’Inde pour commencer.

