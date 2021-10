Les restaurateurs à l’échelle nationale s’efforcent de rendre les repas dans la rue permanents

in

La pandémie a poussé les consommateurs hors des salles à manger et sur les trottoirs, les places de stationnement et les rues ouvertes. Maintenant, la pression vient des restaurateurs pour garder leurs structures de restauration en plein air, leurs tentes et leurs hangars pour toujours.

En juillet, le conseil d’administration de San Francisco a voté en faveur de la création permanente de parcs à manger. Atlanta et Philadelphie font partie des villes qui pèsent des mesures similaires. La ville de New York élabore les détails techniques pour des règles de restauration en plein air plus durables après que le maire Bill de Blasio a rendu son programme Open Restaurants permanent il y a un an.

Il n’y a pas que les grandes villes qui réfléchissent au changement non plus. La ville de Fairfax, en Californie, a mené en août une enquête ouverte aux résidents, aux visiteurs et aux entreprises pour déterminer si elle devrait permettre aux restaurants d’exploiter leurs parcs de restauration en permanence. Sur les 987 répondants, 91 % se sont déclarés favorables à la mesure.

David Ruiz a ouvert le restaurant Stillwater avec sa femme en juin 2020 à Fairfax. L’emplacement était doté d’un patio arrière, mais lorsque Fairfax a commencé à approuver les structures de parklet, Stillwater en a construit une dans la rue qui représente environ un tiers de la capacité totale du restaurant.

“C’est un changement de jeu, c’est sûr”, a-t-il déclaré. “Nous pouvons probablement accueillir de 30 à 100 personnes chaque jour.”

Veselka, un incontournable du village ukrainien de Manhattan, a construit une structure extérieure qui a ajouté environ 50 places assises à sa capacité.

“Cela a vraiment aidé mes résultats”, a déclaré le copropriétaire Jason Birchard. “Sans ces 11 tables, un total de 50 sièges, il a définitivement gagné sa place.”

Les ventes supplémentaires de ces tables ont entraîné moins de pression pour que Veselka revienne à son service 24 heures sur 24 avant la pandémie, alors même que la ville assouplissait les lois sur le couvre-feu des restaurants. Des problèmes de personnel et des foules tapageuses en fin de soirée auraient rendu ces heures difficiles à reprendre.

Pourtant, bien que faire des repas en plein air un élément permanent soit populaire auprès des restaurants, il y a quelques opposants. Certains restaurants ont déposé des plaintes concernant des clients extérieurs bruyants et la perte de places de stationnement.

“Il y avait beaucoup de résistance au début concernant le stationnement”, a déclaré Pietro Gianni, copropriétaire des restaurants Storico Fresco et Forza Storico d’Atlanta. “Je préférerais avoir quatre parklets devant mon immeuble, avec des gens assis et vous pouvez voir le restaurant, que quatre Yukon ou un mur de SUV.”

À New York, de Blasio a défendu la perte d’environ 8 550 places de stationnement en attribuant au programme la sauvegarde de 100 000 emplois dans les restaurants. La ville avait environ 3 millions d’espaces disponibles dans ses rues, à partir de 2019.

“C’est petit, mais c’est néanmoins un problème qui doit être résolu”, a déclaré Andrew Rigie, directeur exécutif de la New York City Hospitality Alliance, qui fait pression au nom des restaurants. “Comme beaucoup le disent, une place de stationnement est pour une voiture, et généralement elles sont temporaires, par rapport au nombre de sièges pouvant être placés dans une place de stationnement et au nombre d’emplois que cela crée.”

Les opposants se plaignent également de la sécurité des structures de restauration. Mercredi, un camion sanitaire traversant Manhattan a accidentellement ramassé une structure de restauration côté rue avec une personne à l’intérieur, la traînant dans la rue.

L’assainissement est un autre problème.

“Vous voyez des rats sortir des hangars tout le temps”, a déclaré Stuart Waldman, membre de Cue Up NYC, à Kate Rogers de CNBC en août. Cue Up NYC, ou la Coalition United for Equitable Urban Policy, est une alliance d’organisations de quartier qui s’oppose au programme de restauration en plein air de la ville.

Même si les villes tentent de résoudre ces problèmes, les restaurants peuvent constater que les clients ne sont pas aussi désireux de s’asseoir dehors toute l’année. L’hiver dernier, beaucoup ont bravé les températures froides plutôt que de dîner à l’intérieur, ce qui a amené les exploitants à investir dans des appareils de chauffage au propane et d’autres caractéristiques pour réchauffer les clients. Veselka, par exemple, a quelque peu fermé ses structures extérieures.

Cette année, de nombreux restaurateurs prévoient de maintenir leurs installations de restauration côté rue tout au long de l’hiver, bien qu’ils puissent modifier leurs plans en fonction de la demande. Les vaccins Covid-19 ont permis à de nombreux consommateurs de se sentir à nouveau à l’aise pour dîner à l’intérieur, bien qu’une nouvelle variante ou une autre vague de cas pourraient à nouveau changer d’avis.

“Je crois que certaines personnes ne retourneront jamais dans les salles à manger”, a déclaré Gianni.