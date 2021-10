D’éminents restaurateurs de la ville de New York affirment que le passeport controversé du vaccin COVID-19 de la ville a fait chuter les affaires de 40 à 60 %. Pire encore, on dit que les clients à qui l’on demande le passeport vaccinal, ou même refusés, commencent à en vouloir au restaurant et à son personnel pour avoir suivi la politique créée par le gouverneur Bill De Blasio, selon The Epoch Times.

Fergal Burke, le propriétaire du pub et restaurant O’Donoghue, a déclaré à Epoch Times que son entreprise avait connu “une chute massive” après l’entrée en vigueur du mandat de vaccination. Il a dit que, sans « l’aide de notre propriétaire », l’entreprise aurait fermé.

Burke a ajouté que les clients « se voyant refuser » l’entrée en raison de la non-fourniture d’un passeport vaccinal « ressentent un ressentiment » envers le restaurant, mais pas « contre Bill de Blasio ou Biden, ou quiconque nous demande de vérifier cela ». Il a ajouté que les clients perçoivent le refus d’affaires en raison de leurs antécédents médicaux “comme un rejet personnel”.

Un autre restaurateur, Stratis Morfogen de Brooklyn Chop House, a déclaré que « les affaires sont en baisse de 50 % parce que les gens ne sont pas à l’aise d’être obligés de se faire vacciner. » Morfogen a également souligné qu’il est extrêmement facile de falsifier une carte de vaccination papier.

Un troisième a déclaré à Epoch Times que « tout le monde perd des milliers de dollars » à cause du mandat des vaccins, et certains sont susceptibles de faire faillite. Ils ont ajouté: “Le maire est un imbécile.” (LIRE LA SUITE : Le passeport vaccinal de New York aurait des « défauts de sécurité massifs », est à peine fonctionnel)

Les divers mandats de vaccins et le système de passeport de New York semblent avoir causé une grave baisse de la productivité de l’État. Alors que des infirmières, des médecins et d’autres travailleurs de la santé ont été licenciés en masse plus tôt cette semaine en raison de leur refus de prendre l’un des vaccins controversés, l’État a été contraint de faire appel à la Garde nationale pour aider à fournir des soins de santé de base. Ailleurs dans l’État, les médecins ont cessé d’accoucher en raison du manque de personnel créé par le mandat de vaccination.

La décision de la ville de New York d’exiger un passeport vaccinal pour entrer dans la plupart des restaurants et de nombreux bâtiments a été l’une des politiques les plus controversées pour se rendre aux États-Unis, certains Américains comparant le passeport à ceux vus en Italie, en France et en Israël.

Cette décision est si impopulaire qu’une «rébellion commerciale» contre le système de passeport vaccinal a été lancée par un homme à qui National File s’est entretenu début septembre. La campagne comprend des fleurs qui informent les visiteurs “Nous ne discriminons aucun client en fonction du sexe, du sexe, de la race, des croyances, de l’âge, vacciné ou non vacciné”, et ajoute que l’entreprise qui la présente est “la bienvenue” à “tous les clients”.