Les restes de James Harden qui étonnent certains et scandalisent d’autres

James durcir Il coche toutes les cases pour être une grande star de la NBA, pas seulement sur le terrain, mais avec son fanfaronnade et sa confiance en soi aveugle. Le joueur de Filets de Brooklyn Il a de grandes attentes pour cette nouvelle saison à venir et tout autre chose que gagner le ring en équipe et l’étonner individuellement serait un échec. Interrogé à ce sujet, Harden a déclaré que le fait qu’il soit en bonne santé met le reste de la ligue dans des moments terrifiants.