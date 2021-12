Les restes de l’ancien guitariste des O’Jays Frank Little retrouvés après 40 ans

C’est une affaire froide depuis longtemps qui a été soudainement résolue – des restes humains découverts dans les années 80 dans un sac poubelle ont finalement été identifiés comme Frank « Frankie » Little Jr. … le guitariste et compositeur des O’Jays.

En 1982, la police a trouvé le sac derrière une entreprise à Twinsburg, Ohio. À l’époque, ils pouvaient dire que la personne avait été poignardée à mort plusieurs années auparavant, mais ils n’étaient pas en mesure de déterminer son identité.

Il y a seulement 2 mois, une percée est survenue grâce à la technologie de l’ADN et à une organisation à but non lucratif. La police a expliqué : « En octobre 2021, le DNA Doe Project a fourni les noms de parents vivants potentiels, qui ont pu fournir le nom de Frank. »

La police dit qu’un parent proche [of Little’s] a fourni un échantillon d’ADN, qui a été analysé par un laboratoire criminel, et bien sûr… L’identité de Frank a été confirmée.

Frank a joué avec les O’Jays au début du groupe R&B… en écrivant plusieurs chansons dont « Pretty Words » et « Oh How You Hurt Me ».

Ce n’est qu’après son mandat que le groupe a enregistré ses plus grands succès, notamment « Back Stabbers », « For the Love of Money » et « Love Train ».

Après sa course avec les O’Jays, il a rejoint l’armée américaine, a servi 2 ans au Vietnam et est finalement retourné dans sa ville natale de Cleveland… sa dernière résidence connue.

Frank a mystérieusement disparu au milieu des années 70, mais maintenant qu’ils ont enfin identifié sa dépouille… les autorités prévoient de continuer à enquêter sur sa mort en tant qu’homicide. L’espoir est qu’ils pourront combler d’énormes lacunes pour sa famille.