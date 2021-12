Les restes du combattant MMA retrouvés 2 ans après sa disparition

Les restes du combattant du MMA David Koenig ont été retrouvés dans le Missouri deux ans après sa disparition, selon PEOPLE. La découverte a été faite le 22 décembre par un homme qui cherchait des bois de cerf dans une zone boisée à Branson, Missouri. Les restes de Koenig ont été confirmés par un odontologiste judiciaire lundi, selon la police.

« Notre service et l’incroyable groupe de bénévoles n’ont jamais cessé de déployer des efforts pour retrouver M. Koenig », a déclaré le chef de la police de Branson, Jeff Matthews, dans un communiqué de presse. « Bien que ce ne soit pas la fin que nous espérions, nous présentons nos sincères condoléances à la famille et aux amis de M. Koenig. »

Une enquête sur une personne disparue a été ouverte à Koenig depuis mars 2020. L’examen a montré qu’il n’y avait pas eu de traumatisme et que la mort de Koeing ne semblait pas être le résultat d’un acte criminel, a déclaré la police. Il y avait aussi plusieurs « autres artefacts personnels » appartenant à Koenig qui ont été trouvés.

« C’est avec une grande et totale tristesse, je confirme avec regret que David a été retrouvé », a écrit la mère de Koenig, Tracy, dans un post sur Facebook. « Il n’a pas été abattu, poignardé, aucun os cassé d’aucune sorte. Il n’a pas été volé, car son portefeuille en lambeaux était toujours [intact] ainsi que les deux colliers en argent qu’il a toujours portés [sic] entre autres choses. Big Dave est enfin en paix. »

Tracy a parlé à NBC News de Koenig en juillet 2020 et a déclaré que son fils était en détresse avant de disparaître. « Il a envoyé un message à quelques-uns de ses amis pour demander de l’aide », a-t-elle déclaré. « Il pensait qu’il pourrait avoir des ennuis. Mais au moment où ils ont lu les messages et essayé de lui répondre, il avait cessé d’envoyer des messages. Il n’a pas eu de réponse. Ce n’est tout simplement pas quelqu’un qui disparaîtrait. Et il n’est pas un gars que quelqu’un pourrait simplement abattre. C’est une force avec laquelle il faut compter. C’est un gars grand et fort – mais aussi avec une grande personnalité et un grand cœur. Il ferait n’importe quoi pour protéger sa famille. »

Selon Low Kick MMA, Koenig a concouru quatre fois en tant qu’amateur et a établi un record de 3-1. Il a commencé sa carrière de MMA en octobre 2015 et a subi une défaite lors de son premier match. Koenig a battu ses trois adversaires suivants et a concouru sous les bannières de RFA, ShoFIGHT, Brawl Inc. et Rumble Time Promotions.