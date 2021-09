Les restes du gardien de zoo ‘Tiger King’ Erik Cowie revendiqués par la famille, sans mémorial

in

Le gardien du zoo “Tiger King” Erik Cowiele corps n’a pas été ramassé par Jeff Lowe comme prévu … à la place, quelqu’un prétendant être un parent d’Erik a obtenu les restes du médecin légiste.

Jeff dit à TMZ… lui et sa femme Lauren ont été informés cette semaine que quelqu’un prétendant être un membre de la famille d’Erik a réclamé les restes, et ils abandonnent leur projet de le faire incinérer et de répandre ses cendres dans leur zoo de l’Oklahoma.

Comme nous vous l’avons dit pour la première fois… Jeff avait l’impression qu’Erik n’avait pas de famille et que ses restes pourraient ne pas être réclamés, alors Jeff était prêt à intervenir pour que le corps de Cowie ne soit pas jeté dans une fosse commune sans un envoi approprié. -désactivé.

Maintenant, Jeff dit qu’il a entendu qu’Erik avait 2 enfants… mais il dit qu’il ne pensait pas que l’un ou l’autre se serait manifesté parce que les enfants étaient séparés de leur père.

Un porte-parole du bureau du médecin légiste de New York a confirmé à TMZ … qu’un membre de la famille a réclamé les restes de Cowie, bien que le ME n’ait pas dit qui.

Comme nous l’avons signalé … Jeff et Lauren prévoyaient d’avoir un grand service commémoratif pour Erik, mais maintenant ils passent à une petite réunion avec le personnel du zoo au lieu d’un adieu public.

Jeff dit qu’il ne veut pas voler la vedette à la famille d’Erik, qui pourrait avoir son propre service.

TMZ a cassé l’histoire … Erik a été retrouvé mort la semaine dernière dans la Grosse Pomme, où il rendait visite à une amie et a été retrouvé chez elle. Il avait 53 ans.