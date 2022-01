Les restes du père de Virginie retrouvés dans une zone boisée trois jours après avoir tenté de rentrer chez lui à pied pendant la tempête hivernale

Les restes d’un père de Virginie ont été retrouvés jeudi dans une zone fortement boisée trois jours après que sa voiture a glissé dans un fossé pendant la tempête hivernale de lundi, l’incitant à essayer de faire le trajet de six milles dans la neige pour être avec ses 2 ans. vieux fils.

Jacob Whaley, 34 ans, rentrait du travail en voiture vers 17h00 lorsque sa voiture s’est coincée. Il a dit à sa famille qu’il allait rentrer chez lui à pied, mais a envoyé un texto à sa mère quelques heures plus tard à 20 h 46 qu’il était perdu.

C’est la dernière communication que Whaley a eue avec sa famille, qui a immédiatement signalé sa disparition à plusieurs organismes chargés de l’application des lois.

Angela Whaley, la sœur de Jacob, a déclaré qu’elle avait pu localiser son téléphone portable dans une zone autour de Greene’s Corner Rd dans le comté de Louisa.

« J’ai sondé son dernier emplacement connu », a déclaré Whaley à Fox News Digital. « [My mom] leur a donné la zone générale dans laquelle il se trouvait, car elle était au téléphone avec lui jusqu’à un certain point. »

Le bureau du shérif du comté de Louisa a déclaré que les députés « ont immédiatement répondu à la demande de la famille de vérifier à la fois la zone en bordure de la route le long de Greene’s Corner Rd, les routes entre les deux et sa résidence à plusieurs reprises au cours des prochains jours ».

« Ce n’est que le 6 janvier que M. Whaley a été localisé dans les bois à environ 209 mètres de la route dans une plantation de pins très dense près de Greene’s Corner Rd », a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué vendredi.

Angela a déclaré que le corps de Jacob avait été retrouvé à environ trois kilomètres de chez lui et que sa voiture était à environ six kilomètres de chez lui, mais elle pense qu’il serait toujours en vie si les autorités avaient agi plus rapidement.

« Ils ont refusé de faire leur travail », a-t-elle écrit sur Facebook le lendemain de la découverte de son corps. « S’ils avaient fouillé la zone, ma mère leur a dit que mon frère se trouvait lundi soir quand il a dit qu’il était perdu, sa vie aurait pu être sauvée.

Le département du shérif du comté de Louisa a déclaré que les cas de personnes disparues « sont toujours une priorité absolue » et ils partagent le « chagrin et le chagrin » de la famille Whaley.

« Nos sincères condoléances vont à la famille et aux amis de M. Jacob Whaley », a déclaré le bureau du shérif.

Angela a dit que la mort de Jacob est comme un déjà vu pour sa famille, car ils ont dû enterrer un autre frère après une tragédie.

« [Jacob] était une personne très honnête. Il aimait rire et être avec les enfants. Il aimait ses nièces et neveux et sa famille », a-t-elle déclaré.