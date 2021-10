Les restes se moquent des problèmes majeurs de la chaîne d’approvisionnement qui frappent les États-Unis avec la crise des chauffeurs de camion | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ancien vétéran de la BBC, Andrew Neil, l’a souligné hier sur Twitter, écrivant : « Des problèmes majeurs avec les chaînes d’approvisionnement américaines provoquent une accumulation massive de porte-conteneurs au large des ports de Los Angeles et de Long Beach. Prédictions de pénuries de Noël dans les magasins. » Le tweet de Neil a été peu de temps retweeté par le compte Twitter pro-Brexit @Stop_the_EU qui s’est moqué de Remainers qui a blâmé le Brexit pour les pénuries.

Le compte a tweeté : « Bloody #Brexit. »

Comme le Royaume-Uni, l’Amérique a été confrontée à de graves problèmes de chaîne d’approvisionnement avec des pénuries dans plusieurs secteurs.

Des fournitures médicales et de l’électronique aux frites Burger King, les consommateurs américains ont été confrontés à des étagères vides et à des retards d’importation.

Alors que l’économie américaine rebondit après la pandémie, la demande croissante d’importations a entraîné des retards massifs – alors que l’industrie du transport maritime a du mal à rattraper son retard.

Le volume du port de Los Angeles – le port à conteneurs le plus achalandé de l’hémisphère occidental – est actuellement en hausse de plus de 30 pour cent jusqu’à présent cette année.

En septembre, le complexe portuaire a enregistré un nombre record de cargos en attente de déchargement.

Soixante porte-conteneurs étaient retenus au mouillage ou à la dérive.

Avant la pandémie, il était inhabituel que plus d’un navire soit dans la file d’attente pour décharger.

Pendant ce temps, au Royaume-Uni, les Remainers se sont tournés vers le Brexit pour expliquer les problèmes.

Un récent sondage de YouGov a révélé que 65% des Remainers ont blâmé le Brexit pour les problèmes de chaîne d’approvisionnement, contre seulement 21% de ceux qui ont voté Leave en 2016.

Comme les consommateurs américains, les acheteurs britanniques ont été confrontés à des rayons de supermarchés vides et à des files d’attente pour l’essence, alors que les offres d’emploi augmentent pour atteindre des niveaux record.

Entre juillet et septembre 2021, les postes vacants étaient de plus de 1,1 million, soit une augmentation de près de 318 000 par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Il s’agit du deuxième mois consécutif où le nombre moyen de postes vacants a augmenté de plus d’un million.

Le gouvernement britannique a fait valoir que ces problèmes sont un résultat persistant de la pandémie – et non un résultat du Brexit.

Après que la crise pétrolière a atteint son paroxysme en septembre, le secrétaire aux Transports Grant Shapps a rejeté les inquiétudes concernant le Brexit, affirmant que la pandémie de Covid-19 était la « principale raison » des pénuries.

Mais un rapport de la société de conseil financier Grant Thornton a révélé que, depuis le début de la pandémie, 1,3 million de travailleurs nés à l’étranger ont quitté le Royaume-Uni.

« Ces pénuries exercent une pression énorme sur le secteur et il y a de fortes chances qu’elles atteignent rapidement le point de rupture », indique le rapport.