Les restrictions à l’importation de charbon provoquent la panne de la centrale électrique du Pendjab, selon Vedanta

in

Comme samedi, la pénurie d’électricité dans toute l’Inde était de 19,2 millions d’unités (UM), dont 13,4 UM de pénurie au Pendjab

Les restrictions sur les importations de charbon imposées par le Centre ont été citées par Vedanta comme l’une des principales raisons de la panne fréquente de sa centrale électrique de 1 980 mégawatts (MW) de Talwandi Sabo au Pendjab. La centrale de Talwandi Sabo est la plus grande source d’électricité du Pendjab, et après la panne de deux de ses unités totalisant 1 320 MW, le gouvernement de l’État a imposé des restrictions aux consommateurs industriels de l’État, leur permettant de ne tirer que 50 % de la capacité électrique qui leur est allouée. entre le 8 et le 18 juillet.

“L’une des principales raisons d’une panne aussi fréquente est due aux restrictions à l’importation de charbon et au défi d’obtenir du charbon de substitution à l’importation des mines de charbon indiennes”, a déclaré samedi Talwandi Sabo Power, la filiale de Vedanta qui gère l’usine. Cela a conduit à une dépendance à l’égard de l’utilisation de charbon domestique à haute teneur en cendres, ce qui “entraîne des pannes fréquentes de l’unité”, a noté le communiqué de la société, ajoutant que “la restauration de l’un d’entre eux est attendue dans les 48 heures, tandis que l’autre pourrait prendre un peu plus de temps ».

Comme FE l’a signalé plus tôt, le ministère de l’électricité de l’Union, dans une lettre aux producteurs d’électricité écrite en avril 2020, avait demandé aux centrales thermiques de réduire les importations de charbon et aux centrales électriques qui mélangent du charbon importé de haute qualité avec du combustible remplacer leurs importations par du charbon domestique ». La centrale électrique de Talwandi Sabo avait importé 894 000 tonnes de charbon à mélanger au cours de l’exercice 20, mais n’a pas importé de charbon depuis le début de l’exercice 21. Dans tout le pays, les importations de charbon pour la production d’électricité ont chuté de 34 % par an pour atteindre 45,5 millions de tonnes au cours de l’exercice 21, les niveaux d’utilisation des centrales étant restés faibles dans un contexte de demande modérée.

La première unité de 660 MW de la centrale est tombée en panne en mars et la société “a dépensé des sommes considérables” pour assurer la livraison rapide du composant requis de la Chine tandis que le président de la Punjab State Power Corporation a aidé à obtenir un dédouanement rapide. , indique le communiqué de la société. Les trois unités de l’usine devraient être opérationnelles d’ici la fin du mois. Comme samedi, la pénurie d’électricité dans toute l’Inde était de 19,2 millions d’unités (UM), dont 13,4 millions d’UM au Pendjab. La crise de l’électricité dans l’État s’est aggravée avec l’augmentation de la demande du secteur agricole et les faibles niveaux d’eau dans ses réservoirs au milieu d’une période de sécheresse prolongée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.