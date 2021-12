Les restrictions britanniques d’Omicron sur les pays africains sont un «apartheid du voyage»

Les personnes venant de 11 pays africains doivent payer plus de 2 000 £ pour la quarantaine à l’hôtel (Photo: ./.)

Le Royaume-Uni et ses voisins européens ont été accusés d’infliger « l’apartheid du voyage » aux pays africains inscrits sur des listes rouges.

Des scientifiques sud-africains ont déclaré au monde qu’ils avaient découvert la variante mutante d’Omicron le 25 novembre. Alors que les gouvernements du monde entier remerciaient le pays pour sa transparence, l’annonce s’est rapidement retournée contre lui.

Quelque 11 pays africains ont été inscrits sur la liste rouge du Royaume-Uni, une grande partie de l’Europe et des États-Unis emboîtant rapidement le pas.

Cela signifie que la plupart des entrées au Royaume-Uni sont interdites et que toute personne arrivant de ces endroits doit payer environ 2 285 £ pour le forfait de quarantaine hôtelière du gouvernement et deux tests PCR.

Les dirigeants africains et les experts internationaux de la santé se sont opposés à ces restrictions, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qualifiant les règles d’« apartheid du voyage ».

S’exprimant plus tôt ce mois-ci, M. Guterres a déclaré: « Nous avons les instruments pour voyager en toute sécurité. Utilisons ces instruments pour éviter ce genre d’apartheid, permettez-moi de le dire, que je trouve inacceptable.

Le haut-commissaire du Nigeria à Londres, Sarafa Tunji Isola, a déclaré que le Royaume-Uni ne devrait pas paniquer à propos d’Omicron (Photo: PA)

Lorsque le Nigeria a été ajouté à la liste rouge du Royaume-Uni le 6 décembre, le haut-commissaire du pays à Londres, Sarafa Tunji Isola, a cité M. Guterres.

Il a déclaré à l’émission Today de la BBC Radio 4: « Le Nigéria est en fait aligné sur la position du secrétaire général de l’ONU – que l’interdiction de voyager est l’apartheid ».

M. Isola a poursuivi en affirmant qu’Omicron était une « variante légère », insistant sur le fait que ce n’était pas une tension pour paniquer.

En effet, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a également déclaré que les interdictions mondiales « ne sont plus fondées sur la science ».

Bien qu’il soit trop tôt pour dire si la variante Omicron échappe aux vaccins, plusieurs scientifiques sud-africains ont déclaré que les personnes infectées présentent des symptômes plus légers que ceux atteints de Delta.

D’autres experts pensent que la variante n’a pas été étudiée assez longtemps pour connaître les effets d’Omicron sur les hospitalisations et les décès.

Même si les «symptômes plus légers» finissent par être vrais pour l’Afrique du Sud, le pays a une population beaucoup plus jeune que le Royaume-Uni et les scientifiques veulent plus de données sur la façon dont Omicron affecte les personnes âgées.

Mais Omicron a déjà été trouvé dans de nombreux pays européens. Il y avait 1 898 cas confirmés au Royaume-Uni samedi et ce nombre, qui est probablement plus élevé en réalité, augmente chaque jour.

Omicron sera la variante dominante du Royaume-Uni d’ici la mi-janvier, a-t-on prédit (Photo: MailOnline)

Le professeur Tim Spector, épidémiologiste de renom, pense que le Royaume-Uni aura plus de cas Omicron que la plupart des pays africains en moins de 10 jours.

Si cela est vrai, cela laisserait « très peu d’intérêt » à appliquer les restrictions de voyage, a ajouté le scientifique du King’s College.

En effet, l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) prédit qu’Omicron représentera plus de 50% des cas au Royaume-Uni dès la semaine prochaine.

La propagation rapide a été largement attribuée au fait qu’Omicron est plus transmissible que Delta, comme Boris Johnson a déclaré que les premières preuves le montraient

La domination apparemment inévitable d’Omicron est ce que les dirigeants africains soutiennent comme étant « l’inutilité » des restrictions de voyage.

Mais à part cela, M. Rhamaposa a déclaré qu’il était injuste que l’Occident pénalise les pays les plus pauvres avec une augmentation des cas après avoir privé ces pays de vaccins en premier lieu.

L’inégalité des vaccins est dangereuse mais aussi totalement évitable. Un an après le début de la campagne de vaccination la plus ambitieuse au monde, aucun pays ne devrait manquer d’un accès suffisant aux vaccins.

 #ACTAccelerator pic.twitter.com/k0Hd1eha5d — Cyril Ramaphosa ð????¿ð????¦ (@CyrilRamaphosa) 9 décembre 2021

Il a déclaré jeudi dernier: « Cette pandémie a montré comment nous répondons à une crise véritablement mondiale.

‘[The west] commandé plus de vaccins que leur population n’en avait besoin et quand nous voulions des vaccins, ils n’arrêtaient pas de nous donner les miettes de leurs tables.

«Sur près de 7,5 milliards de doses de vaccins Covid-19 administrées dans le monde à la mi-novembre, 71% avaient été administrées dans des pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire supérieur. Seuls 0,6 % avaient été administrés dans les pays à faible revenu. L’Afrique est la plus durement touchée par l’accès inéquitable aux vaccins.

« Comme les événements de ces derniers jours l’ont montré, nous vivons avec la menace de variantes mutantes qui ont le potentiel de déchaîner davantage de dévastations dans les communautés du monde entier. »

Les vaccinations sont en baisse dans les pays les plus pauvres en raison de la thésaurisation, de la médiocrité des infrastructures et de la réticence à l’égard des vaccins (Photo: .)

En effet, chaque adulte au Royaume-Uni se verra offrir un troisième rappel d’ici janvier, tandis que l’Afrique du Sud compte une population entièrement vaccinée de seulement 25,93 %.

Le Nigeria n’a vacciné que 1,91 % de sa population et le Malawi et la Zambie, également inscrits sur la liste rouge, en ont vacciné moins de 5 %.

Le généraliste kenyan Marie-Claire Wangari a précédemment déclaré à Metro.co.uk que le Royaume-Uni devrait retarder son programme de rappel afin que des pays comme le sien puissent rattraper les pays riches qui ont pu stocker des vaccins dans le cadre d’accords bilatéraux avec des sociétés pharmaceutiques.

Cependant, il est important de noter que si de nombreux pays africains ont désormais reçu les vaccins auxquels ils avaient droit, les programmes de vaccination sont entravés par la médiocrité des infrastructures et la réticence à vacciner.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a déclaré: » Tout au long de la pandémie, le gouvernement a été guidé par la science et les conseils d’experts de la santé pour s’assurer que les mesures minimisent le risque d’importer des cas et des variantes de COVID-19 de l’étranger. «

