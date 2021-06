Les restrictions d’approvisionnement russes aggravent la pression sur le marché européen du gaz

in

La Russie a exacerbé une pénurie d’approvisionnement en gaz naturel européen qui a poussé les prix à un sommet en 13 ans en limitant discrètement les ventes complémentaires aux clients, selon les dirigeants et les analystes.

Les exportations de gaz naturel par gazoduc du monopole d’État russe Gazprom vers l’Europe continentale ont chuté d’environ un cinquième en 2021 par rapport aux niveaux d’avant la pandémie malgré un fort rebond de la demande et de faibles stocks de l’important carburant. Le déséquilibre a contribué à envoyer les prix en Europe aux plus hauts niveaux depuis 2008, augmentant les coûts énergétiques pour les foyers et les entreprises.

La hausse des prix intervient dans une période de relations volatiles entre la Russie et l’Occident. Mercredi, la Russie a déclaré que ses forces avaient tiré des coups de semonce sur un destroyer britannique au large des côtes de Crimée, a démenti le Royaume-Uni. Dans le même temps, l’Allemagne et la France ont cherché cette semaine à calmer les tensions avec la Russie, en proposant un nouveau plan de l’UE pour un engagement plus étroit avec Moscou.

Les dirigeants et analystes du secteur de l’énergie ont déclaré que si Gazprom remplissait ses obligations contractuelles à long terme, sa réticence à augmenter l’approvisionnement de l’Europe par des mesures plus immédiates telles que les ventes sur le marché au comptant mettait la pression sur le marché.

“Gazprom essaie simplement de maximiser ses profits à un moment où les prix au comptant sont élevés, le stockage de gaz est vide et la demande de GNL en Asie est forte”, a déclaré un cadre d’une société énergétique allemande. “Ils sont juste opportunistes.”

Gazprom a déclaré dans un communiqué qu’il “fournit du gaz précisément conformément aux demandes des consommateurs”.

“C’est sur la base de ces mêmes demandes ainsi que des possibilités d’optimisation des capacités du portefeuille que l’entreprise réserve des capacités de transport dans des directions particulières”, a-t-il ajouté.

Plusieurs participants de l’industrie ont déclaré que les mesures de Gazprom semblaient conçues pour soutenir les prix et pourraient viser à faire pression sur les gouvernements de l’UE pour qu’ils approuvent le controversé gazoduc Nord Stream 2 vers l’Europe.

« Gazprom dit effectivement à l’UE : « donnez-nous le feu vert pour Nord Stream 2 et nous vous enverrons tout le gaz dont vous avez besoin » », a déclaré Tom Marzec-Manser, analyste principal du gaz européen chez ICIS.

« Ne le faites pas, et nous ne le ferons pas. Nous n’enverrons pas le gaz supplémentaire via l’Ukraine et vous avez vu ce que cela signifie pour les prix de gros dans un contexte mondial serré [liquefied natural gas] marché », a-t-il ajouté.

Nord Stream a refusé de commenter.

Le gazoduc Nord Stream 2, qui est presque terminé, a été assailli par des sanctions financières et juridiques des États-Unis et l’opposition des pays d’Europe de l’Est, qui ont fait valoir qu’il augmenterait l’influence de la Russie sur les approvisionnements énergétiques du continent.

Le gazoduc, qui traverse la mer Baltique jusqu’en Allemagne, contourne également l’Ukraine, qui dépend fortement des frais de transit du gaz en provenance de Russie pour soutenir son économie. La Russie soutient une guerre par procuration dans le territoire oriental de l’Ukraine depuis 2014, lorsque Moscou a annexé la Crimée.

L’Allemagne soutient depuis longtemps le projet Nord Stream 2. Il devrait approuver le démarrage du pipeline cette année après que l’administration Biden a levé des sanctions supplémentaires contre l’opérateur du pipeline, un aveu tacite que Washington n’a pas pu empêcher son achèvement. Mais les élections allemandes de septembre pourraient dynamiser le parti des Verts, qui s’est opposé au pipeline.

Ronald Smith, analyste principal du pétrole et du gaz chez BCS à Moscou, a déclaré : « Gazprom, dirons-nous, ne semble pas pressé de se porter volontaire pour livrer des produits supplémentaires non contractuels. [gas supplies] via l’Ukraine.

Murray Douglas, du cabinet de conseil Wood Mackenzie, a déclaré qu’il était surpris que la Russie n’ait pas commencé à augmenter ses exportations via l’Ukraine plus tôt cette année, mais a fait valoir que la position de Gazprom pourrait être plus nuancée.

“Dans les années qui ont précédé Covid, Gazprom construisait sa part de marché en Europe et fournissait ce qui était nécessaire, mais il se peut qu’envoyer des volumes importants via l’Ukraine aujourd’hui soit plus compliqué”, a-t-il déclaré.

La position de Gazprom n’est pas la seule raison de la hausse des prix, mais elle a aggravé le rallye, selon les analystes. Un hiver froid a drainé le gaz naturel stocké en Europe aux niveaux les plus bas en neuf ans, tandis que la demande des services publics de brûler du gaz naturel au lieu du charbon a été stimulée par la flambée des coûts des quotas de carbone de l’UE à plus de 50 € la tonne.

À l’échelle mondiale, les approvisionnements en gaz sont tendus, car davantage de cargaisons de GNL naviguent vers l’Asie plutôt que vers l’Europe. Mais la Russie est considérée comme le seul pays disposant de suffisamment de capacités de production inutilisées pour amortir la reprise.

Les analystes ont déclaré que la limitation des ventes sur le marché au comptant était une déviation discrète de la pratique passée de Gazprom consistant à fournir en grande partie autant de gaz que les clients le souhaitaient. La stratégie de la Russie pourrait évoluer pour ressembler davantage à celle de l’Opec, le cartel des producteurs de pétrole avec lequel Moscou coopère depuis 2016 pour gérer l’approvisionnement en pétrole et soutenir les prix.

Elena Burmistrova, directrice générale des exportations de Gazprom, a nié le mois dernier qu’il y avait eu un changement de stratégie, mais a reconnu qu’il y avait eu des demandes de volumes supplémentaires. Elle a déclaré en mai que la société serait « en mesure de fournir une demande supplémentaire » avec « le lancement du gazoduc Nord Stream 2 ».

Marzec-Manser d’ICIS a fait valoir que Gazprom « tirait parti de la situation de l’offre mondiale pour essayer d’obtenir le résultat qu’il souhaite vraiment ».

« Ils auraient déjà pu résoudre ce problème, mais ils choisissent de ne pas le faire. Il est difficile de prétendre que le coût supplémentaire d’expédition à travers l’Ukraine est trop élevé lorsque les prix sont si élevés. Cela fait comprendre aux gens de l’industrie qu’il y a quelque chose de plus stratégique en jeu.

Reportage supplémentaire par Henry Foy à Moscou et Nathalie Thomas à Edimbourg

