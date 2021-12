Les restrictions de Covid pourraient même ne pas entrer en vigueur après le Nouvel An avec des données « en cours de révision »

Hier, le gouvernement a déclaré qu’il n’y aurait pas de nouvelles restrictions avant le Nouvel An (Photo : ./PA/.)

Les restrictions visant à contenir la propagation du coronavirus pourraient ne pas être appliquées même après le Nouvel An, a déclaré le gouvernement.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a annoncé hier qu’il n’y aurait pas de nouvelles règles en place avant le 31 décembre, mettant fin aux spéculations selon lesquelles les célébrations du Nouvel An devraient être réduites.

Il a déclaré que le gouvernement continuerait d’analyser les données autour de la pandémie pour décider s’il fallait réintroduire des restrictions.

«Bien sûr, oui, il y a encore beaucoup d’incertitude autour de cette variante, elle augmente rapidement, nous pensons qu’environ 90% des cas à travers l’Angleterre sont cette nouvelle variante Omicron… nous avons appris ces derniers jours qu’elle était plus douce. ‘

Le secrétaire à la Santé a ajouté: « Bien que nous devions tous rester absolument prudents, nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire de prendre d’autres mesures avant le Nouvel An – mais bien sûr, nous garderons cela à l’étude. »

Il a déclaré: « S’il vous plaît, restez prudent et lorsque nous entrons dans la nouvelle année, bien sûr, nous verrons alors si nous devons prendre d’autres mesures, mais rien de plus jusque-là, au moins. »

Nous continuerons de surveiller attentivement les données, mais aucune nouvelle restriction ne sera introduite en Angleterre avant le Nouvel An. 1/2 – Boris Johnson (@BorisJohnson) 27 décembre 2021

Boris Johnson l’a également annoncé, en tweetant hier : « Nous continuerons de surveiller attentivement les données, mais il n’y aura pas de nouvelles restrictions introduites en Angleterre avant le Nouvel An. »

La décision est intervenue après que les ministres ont été informés des dernières données de Covid par le médecin-chef, le professeur Chris Whitty et le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance.

Cela signifie que les boîtes de nuit pourront rester ouvertes pour la fête de vendredi et qu’il n’y aura pas de limite de nombre dans les pubs en Angleterre.

Les laissez-passer Covid seront toutefois obligatoires pour les grands événements, conformément aux règles du plan B, qui comprend également le travail à domicile et le port accru du masque dans les lieux publics.

En janvier 2021, un nouveau verrouillage national a été introduit le 6 janvier après que le pays soit déjà soumis à des restrictions strictes de niveau 4.

Le nombre de cas de coronavirus est actuellement élevé, avec un record de 113 628 cas enregistrés en Angleterre le jour de Noël.

Hier, des acheteurs marchent le long d’Oxford Street à Londres (Photo: .)

Le NHS England a déclaré qu’il y avait eu 1 281 admissions à l’hôpital Covid-19 dans le pays le jour de Noël – en hausse de 74% d’une semaine sur l’autre et le nombre le plus élevé depuis le 16 février.

Il reste cependant bien en deçà de la deuxième vague du pic du coronavirus, lorsque les admissions ont culminé à 4 134 le 12 janvier.

Un total de 8 474 personnes étaient hospitalisées en Angleterre avec Covid-19 à 8 heures du matin le 27 décembre – le nombre le plus élevé depuis le 5 mars.

Mais cela aussi est bien inférieur au dernier pic hivernal de 34 336 patients Covid à l’hôpital, qui s’est produit le 18 janvier, avec des espoirs croissants qu’Omicron s’avérera plus doux que les variantes virales précédentes.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, qui représente les fiducies du NHS en Angleterre, a déclaré qu’il y avait eu un nombre croissant d’admissions à l’hôpital de Covid mais «pas de manière précipitée».

Les fiducies ne signalent pas un grand nombre de patients arrivant avec des problèmes respiratoires de type Covid comme en janvier dernier, a ajouté M. Hopson.

Mais il a averti qu’un nombre élevé d’absences de personnel dans le NHS – l’isolement imposé par Omicron étant considéré comme une cause majeure – crée des pressions telles que « même un nombre relativement faible de cas Covid supplémentaires peut entraîner des décisions difficiles ».

