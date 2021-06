Les restrictions de Covid pourraient rester jusqu’en 2022 «si le 21 juin est retardé» .

Certains ministres craignent que les restrictions de Covid restent en place jusqu’au printemps 2022 si elles ne sont pas levées cet été (Photo: Retuers/Rex/.)

Certains ministres du gouvernement craignent que les restrictions de verrouillage ne restent en place jusqu’en 2022, selon des rapports.

Boris Johnson est sur le point d’annoncer si la soi-disant « journée de la liberté » le 21 juin peut avoir lieu demain.

On s’attend généralement à ce que la date soit retardée de jusqu’à quatre semaines, car les avertissements graves concernant la propagation de la variante Delta – détectée pour la première fois en Inde – s’accumulent.

Près de 48 000 personnes ont été testées positives au cours des sept derniers jours, en hausse de plus de 50%, et les experts avertissent que la variante pourrait alimenter une explosion exponentielle des cas.

Un chœur de scientifiques et d’experts de la santé a appelé à un report ces derniers jours, mais certains ministres auraient reculé.

De hauts responsables politiques sans nom ont déclaré au Telegraph qu’ils craignaient que l’été ne fournisse une courte fenêtre d’ouverture – et s’il est manqué, nous pourrions être confrontés à un semi-verrouillage jusqu’au printemps de l’année prochaine.

L’un d’eux a déclaré: “Je suis très inquiet que les gens qui veulent nous maintenir fermés veulent maintenant que nous nous arrêtions définitivement et visent “zéro Covid”.

On espérait que des mesures telles que le port de masques dans les lieux publics seraient abandonnées le 21 juin – mais il semble de plus en plus probable que la date puisse être repoussée (Photo: EPA)



Boris Johnson est sur le point de faire une annonce lundi sur la possibilité d’un “jour de la liberté”, mais plusieurs scientifiques l’ont averti d’être prudent (Photo: AP)

Ils ont ajouté un délai jusqu’au printemps équivaudrait à rendre les restrictions «semi-permanentes».

Le journal rapporte que de hauts conservateurs – y compris « plusieurs ministres » – pensent qu’il y aura d’autres appels dans quatre semaines pour maintenir les restrictions en place de la part de certains scientifiques.

Un haut responsable conservateur a déclaré au Telegraph: “Je n’achète tout simplement pas cela dans quatre semaines, cela aura en quelque sorte un aspect complètement différent et les scientifiques diront:” C’est bon, vous craquez “.

On craint qu’une troisième vague d’infections accompagne l’assouplissement des restrictions quel que soit le moment – ​​et un expert pense qu’il est préférable de s’assurer que cela se produise au cours de l’été.

Certains ministres craignent que les restrictions ne restent en place jusqu’au printemps 2022 si elles ne sont pas levées cet été (Photo: Shutterstock)

James Ward, mathématicien à la London School of Economics, a déclaré qu’il y avait un « endroit idéal » pour s’ouvrir car une vague d’infections est plus facile à gérer au cours de l’été.

Il a déclaré qu’il soutenait un report au 21 juin mais pas pour longtemps, car un pic d’infections à un moment de l’année où le NHS est déjà sous pression serait le pire résultat.

Il a déclaré: “Si vous retardez la réouverture plus longtemps – jusqu’en septembre, disons – vous commencez à alimenter une vague de sortie qui se produit en octobre et novembre lorsque la saisonnalité peut aggraver la situation.”

