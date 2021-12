Les restrictions de Covid « vont loin d’assez loin » et pourraient forcer un autre verrouillage – expert | Royaume-Uni | Nouvelles

Deepti Gurdasani, épidémiologiste à l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré à The i que plutôt que de dévoiler des restrictions « incrémentielles » qui pourraient entraîner le Royaume-Uni dans un autre verrouillage, le gouvernement doit répondre à la « crise » qui Omicron a créé. Elle a déclaré: «Le NHS est déjà en difficulté. Et dans le pire des cas, l’impact [of Omicron] pourrait en fait dépasser les pics antérieurs en termes d’hospitalisations.

« C’est une crise. L’heure n’est pas aux mesures progressives.

« Il est bien préférable de prendre des mesures strictes tôt, mais comme d’habitude, le gouvernement procède à des mesures retardées qui conduisent inévitablement à des blocages. »

Mercredi, le Premier ministre a déclaré que des passeports pour les vaccins seront requis dans les boîtes de nuit et autres lieux à grande échelle à partir de mercredi prochain, ajoutant que les masques faciaux deviendront obligatoires dans la plupart des lieux publics intérieurs à partir de vendredi.

Il a déclaré que les conseils de travailler à domicile dans la mesure du possible entreraient en vigueur à partir de lundi.

Le Dr Gurdasani a ajouté que les gens sont devenus complaisants à la suite du message du gouvernement au cours des derniers mois selon lequel la vaccination offre une protection pare-balles contre Covid.

Elle a poursuivi: «Le message du gouvernement a été qu’il s’agit d’une » pingdémie « , que se faire tester est un inconvénient, que la pandémie est terminée et que les vaccinations signifient que nous sommes hors de là. Jusqu’à Omicron, c’était leur message.

Le Dr Gurdasani a ajouté : « Les vaccins ne sont qu’une couche de protection… Il est temps de prévenir [Omicron] C’est maintenant parce qu’il ne nous reste plus beaucoup de temps… Je pense vraiment que nous serons au point où le NHS est dans une telle crise qu’un verrouillage devrait être envisagé.

D’autres scientifiques ont suggéré que le Royaume-Uni devrait suivre l’exemple de l’Europe en agissant tôt et rapidement en imposant des restrictions strictes avant la période de Noël.

LIRE LA SUITE : SONDAGE : Boris Johnson devrait-il démissionner de son poste de Premier ministre ?

Le Dr Gaunt a ajouté que des restrictions beaucoup plus strictes seraient nécessaires pour réduire le nombre d’infections, qui sont presque aussi élevés que les chiffres observés en juillet lors d’un pic de cas de Covid après la finale de l’Euro 2020.

« Il va y avoir beaucoup de cas, mais les répercussions ne sont toujours pas claires.

« Nous sommes donc vraiment dans une position où nous devons nous préparer au pire.

« Il me semble très probable que beaucoup de gens seront obligés de s’isoler. Omicron est incroyablement transmissible.

« Beaucoup de gens vont être exposés à cette variante, donc cela entraînera beaucoup d’isolements. »